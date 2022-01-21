



Почти 40 миллионов рублей «зависли» между жителями Волжского и ООО «Волжские тепловые сети» из-за банкротства управляющей компании «Энерго-Инвест». Деньги, которые честно заплатили люди, могли бы пойти на ремонт и модернизацию коммунального хозяйства, однако «Волжским тепловым сетям» приходится бороться буквально за каждый рубль.

ООО «УК Энерго-Инвест» в марте 2020 года было признано банкротом. Как и положено по процедуре банкротства, было открыто конкурсное производство, определен ряд кредиторов, с которыми не расплатилась управляющая компания. Самый большой долг, как выяснилось, «Энерго-Инвест» имел перед ООО «Волжские тепловые сети» - около 40 миллионов рублей. При этом оплату за тепло жителям домов, которые находились в управлении «Энерго-Инвеста», начисляло, как и другим волжанам, ООО «ЕРИЦ» - единый расчетный информационный центр.

Любопытно, что управляющую компанию, в которой «осели» 40 миллионов рублей, и расчетный центр могут объединять родственные связи. Так, руководителем расчетного центра является Виктор Михайлович Решетников, а директором УК-банкрота - Валерий Викторович Решетников. Мало того, и ООО «ЕРИЦ», и УК «Энерго-Инвест» имеют один и тот же юридический адрес – площадь Труда, 19 в Волжком.

Факт аффилированности этих компаний, который, кстати, не был оспорен в суде, мог привести к затруднениям при взыскании задолженности УК-банкрота в рамках процедуры банкротства. В мае прошлого года ООО «Волжские тепловые сети» обратились в суд с заявлением о принятии обеспечительных мер в отношении ООО «ЕРИЦ» в пределах суммы, заявленной к взысканию. В июне 2021 года арбитражный суд Волгоградской области наложил арест на движимое и недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности ООО «ЕРИЦ» - в том числе и на банковский счет расчетного центра, а также на собственное имущество отца и сына Решетниковых.

С таким решением суда в ООО «ЕРИЦ» не согласились и оспорили его. Так, в расчетном центре посчитали, что принятые обеспечительные меры «приведут к невозможности осуществления ответчиком своей деятельности, а общество будет лишено возможности осуществлять расчеты с другими УК, ресурсоснабжающими организациями и другими поставщиками». Также здесь указывали на то, что денежные средства на счету ООО «ЕРИЦ» не являются его собственностью.

Однако Двенадцатый арбитражный апелляционный суд Саратова и арбитражный суд Поволжского округа признали решение регионального арбитража законным. В частности, представители расчетного центра так и не смогли предоставить доказательства, позволяющие идентифицировать, какие из расчетных счетов «ЕРИЦ» используются для хранения денежных средств иных лиц и как имущество коммерческой организации обособляется от имущества других лиц.

Меры, законность которых подтвердили суды трех инстанций, помогут сохранить деньги, которые заплатили волжане за отопление, и направить их на дальнейшую модернизацию сетевого хозяйства. Это подтвердили ИА «Высота 102» в ООО «Волжские тепловые сети», куда информагентство обратилось за разъяснениями касательно опубликованных судебных актов.

«Любые долги перед ресурсниками, будьто теплоснабжающая или электроснабжающая компания, могут привести к снижению надежности и безопасности, особенно остро этот вопрос стоит во время отопительного сезона, — пояснили специалисты.— Кроме того, долги лишают возможности финансировать модернизацию энергетической отрасли, значительно усложняют своевременную выплату зарплаты и сохранение рабочих мест».