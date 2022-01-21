Расследования

В обанкротившейся УК в Волжском пропали оплаченные жителями около 40 миллионов

Расследования 21.01.2022 13:28
0
21.01.2022 13:28


Почти 40 миллионов рублей «зависли» между жителями Волжского и ООО «Волжские тепловые сети» из-за банкротства управляющей компании «Энерго-Инвест». Деньги, которые честно заплатили люди, могли бы пойти на ремонт и модернизацию коммунального хозяйства, однако «Волжским тепловым сетям» приходится бороться буквально за каждый рубль.
ООО «УК Энерго-Инвест» в марте 2020 года было признано банкротом. Как и положено по процедуре банкротства, было открыто конкурсное производство, определен ряд кредиторов, с которыми не расплатилась управляющая компания. Самый большой долг, как выяснилось, «Энерго-Инвест» имел перед ООО «Волжские тепловые сети» - около 40 миллионов рублей. При этом оплату за тепло жителям домов, которые находились в управлении «Энерго-Инвеста», начисляло, как и другим волжанам, ООО «ЕРИЦ» - единый расчетный информационный центр.
Любопытно, что управляющую компанию, в которой «осели» 40 миллионов рублей, и расчетный центр могут объединять родственные связи. Так, руководителем расчетного центра является Виктор Михайлович Решетников, а директором УК-банкрота -  Валерий Викторович Решетников. Мало того, и ООО «ЕРИЦ», и УК «Энерго-Инвест» имеют один и тот же юридический адрес – площадь Труда, 19 в Волжком. 
Факт аффилированности этих компаний, который, кстати, не был оспорен в суде, мог привести к затруднениям при взыскании задолженности УК-банкрота в рамках процедуры банкротства. В мае прошлого года ООО «Волжские тепловые сети» обратились в суд с заявлением о принятии обеспечительных мер в отношении ООО «ЕРИЦ» в пределах суммы, заявленной к взысканию. В июне 2021 года арбитражный суд Волгоградской области наложил арест на движимое и недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности ООО «ЕРИЦ» - в том числе и на банковский счет расчетного центра, а также на собственное имущество отца и сына Решетниковых.
С таким решением суда в ООО «ЕРИЦ» не согласились и оспорили его. Так, в расчетном центре посчитали, что принятые обеспечительные меры «приведут к невозможности осуществления ответчиком своей деятельности, а общество будет лишено возможности осуществлять расчеты с другими УК, ресурсоснабжающими организациями и другими поставщиками». Также здесь указывали на то, что денежные средства на счету ООО «ЕРИЦ» не являются его собственностью.
Однако Двенадцатый арбитражный апелляционный суд Саратова и арбитражный суд Поволжского округа признали решение регионального арбитража законным. В частности, представители расчетного центра так и не смогли предоставить доказательства, позволяющие идентифицировать, какие из расчетных счетов «ЕРИЦ» используются для хранения денежных средств иных лиц и как имущество коммерческой организации обособляется от имущества других лиц. 
Меры, законность которых подтвердили суды трех инстанций, помогут сохранить деньги, которые заплатили волжане за отопление, и направить их на дальнейшую модернизацию сетевого хозяйства. Это подтвердили ИА «Высота 102» в ООО «Волжские тепловые сети», куда информагентство обратилось за разъяснениями касательно опубликованных судебных актов.
«Любые долги перед ресурсниками, будьто теплоснабжающая или электроснабжающая компания, могут привести к снижению надежности и безопасности, особенно остро этот вопрос стоит во время отопительного сезона, — пояснили специалисты.— Кроме того, долги лишают возможности финансировать модернизацию энергетической отрасли, значительно усложняют своевременную выплату зарплаты и сохранение рабочих мест».
При этом выходом из подобных ситуаций может быть, в том числе, ведение строгого контроля за своевременностью и полнотой оплаты тепловой энергии, а также закономерным начислением. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Квартиры в сданном доме! ЖК "Кача" построен полностью из кирпича.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Расследования
21.01.2022 15:41
Расследования 21.01.2022 15:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.01.2022 12:41
Расследования 21.01.2022 12:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.01.2022 11:28
Расследования 21.01.2022 11:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.01.2022 09:37
Расследования 21.01.2022 09:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.01.2022 20:20
Расследования 20.01.2022 20:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.01.2022 16:51
Расследования 20.01.2022 16:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.01.2022 14:41
Расследования 20.01.2022 14:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.01.2022 13:10
Расследования 20.01.2022 13:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.01.2022 10:39
Расследования 20.01.2022 10:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.01.2022 20:13
Расследования 19.01.2022 20:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.01.2022 12:40
Расследования 19.01.2022 12:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.01.2022 17:00
Расследования 18.01.2022 17:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.01.2022 12:01
Расследования 18.01.2022 12:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.01.2022 11:20
Расследования 18.01.2022 11:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.01.2022 11:17
Расследования 18.01.2022 11:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:19
«Ситиматик-Волгоград» предлагает подавать документы по начислениям за ТКО дистанционно в связи с ситуацией по коронавирусуСмотреть фотографии
16:16
В Волгограде сокращаемой маршрутке ищут конечную остановкуСмотреть фотографии
15:41
Новый порядок похорон довел чиновников Волгограда до могилыСмотреть фотографии
15:27
Цветы с инопланетными названиями покажут под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:52
Новую схему оплаты проезда обкатают в троллейбусах ВолгоградаСмотреть фотографии
14:23
В Волгограде массово болеют водители общественного транспортаСмотреть фотографии
14:04
Дар-гора в Волгограде встала в пробках из-за ДТП с «Газелью»Смотреть фотографии
13:37
Волгоградский губернатор выразил соболезнования семье Анны ЧупахинойСмотреть фотографии
13:28
В обанкротившейся УК в Волжском пропали оплаченные жителями около 40 миллионовСмотреть фотографии
13:20
В Волгоградской области угрожающе растет число заболевших COVID-19Смотреть фотографии
13:06
Семь школ в Волгоградской области перешли на дистанционкуСмотреть фотографии
12:42
«Мы не хотим работать под черным флагом»: чиновники Волжского отправляют маршрутки в нелегальные рейсыСмотреть фотографии
12:41
Подрядчику фонда капремонта грозит уголовное дело за потоп в квартирах волгоградцевСмотреть фотографии
12:33
Умерла председатель облкомзакупки Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:30
Волгоградский «Ротор» улетает в ТурциюСмотреть фотографии
12:07
Трассы в Волгоградской области заметет к выходнымСмотреть фотографии
11:28
В Волгоградской области ревнивец поджег сожительницуСмотреть фотографии
10:50
Коммунальщики превратили улицы Волгограда в горнолыжный курортСмотреть фотографии
09:37
Заключенный из колонии продавал волгоградцам несуществующие товарыСмотреть фотографии
09:11
В Волгоградской области подготовились к вакцинации подростков от коронавирусаСмотреть фотографии
08:51
«Горьковка» приглашает волгоградцев на встречу со свидетелями Сталинградской битвыСмотреть фотографии
08:37
Закрытие детсадов из-за «омикрона» допустили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:46
У волгоградских железнодорожников измерили уровень коллективного иммунитетаСмотреть фотографии
07:24
Волгоградские врачи рассказали, по кому в первую очередь ударит «омикрон»Смотреть фотографии
20:20
Криминальных блондинок из аэропорта Волгограда заключили под домашний арестСмотреть фотографии
20:01
В Волгограде Альфа-Банк открыл первый офис в формате уютного кафеСмотреть фотографии
19:46
Ритуальную сферу Волгограда подготовили к перезагрузкеСмотреть фотографии
18:54
Коммунальщики устранили порыв водопровода в частном секторе в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:37
«Лица Победы»: московские школьники сохранят память о героях Сталинградской битвыСмотреть фотографии
17:49
МФЦ в Волгоградской области будут работать только по предварительной записиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 