Расследования

В Волгоградской области ревнивец поджег сожительницу

Расследования 21.01.2022 11:28
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21.01.2022 11:28


В покушении на убийство 39-летней женщины в Волгоградской области подозревается 63-летний житель хутора Романов. Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
По данным следствия, фигурант уголовного дела 19 января в частном доме в Котовском районе распивал спиртное со своей сожительницей и приятелем. На следующее утро после застолья, приревновав любимую, взял легковоспламеняющую жидкость, облил спящую женщину и поджег ее. Проснувшись от боли, пострадавшая сняла с себя горящую одежду и убежала к соседям, которые вызвали скорую помощь и полицию.
По решению суда мужчина заключен под стражу.

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