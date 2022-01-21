В Волгоградской области ревнивец поджег сожительницу





В покушении на убийство 39-летней женщины в Волгоградской области подозревается 63-летний житель хутора Романов. Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, фигурант уголовного дела 19 января в частном доме в Котовском районе распивал спиртное со своей сожительницей и приятелем. На следующее утро после застолья, приревновав любимую, взял легковоспламеняющую жидкость, облил спящую женщину и поджег ее. Проснувшись от боли, пострадавшая сняла с себя горящую одежду и убежала к соседям, которые вызвали скорую помощь и полицию.

По решению суда мужчина заключен под стражу.



