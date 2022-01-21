Заключенный из колонии продавал волгоградцам несуществующие товары

Расследования 21.01.2022 09:37
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21.01.2022 09:37
Волгоградские следователи завершили уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Ростовской области, который из колонии продавал несуществующие товары. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Батайский районный суд Ростовской области.
По материалам следствия, заключенный, используя сотовый телефон и несколько сим-карт с различными абонентскими номерами, предложил своему 42-летнему товарищу, проживающему в Новошахтинске, оказывать ему помощь в совершении хищений денег у граждан.
Согласно преступной схеме, организатор мошенничества размещал на интернет-сайтах объявления о продаже несуществующих товаров: лодочного мотора, мотоцикла, автомобилей различных марок по невысокой цене. Далее он просил перечислить за товар задаток на определенный счет или электронный кошелек, а после перевода блокировал сим-карту. Подельник, который находился на свободе, находил маргинальных лиц, которые соглашались за небольшое вознаграждение оформить на себя банковские карты. Также он обналичивал деньги и распоряжался ими, согласно указаниям приятеля.
Таким образом, они обманули 11 человек из Волгоградской, Ростовской и Воронежской областей, Дагестана, Ставропольского и Краснодарского края. Сумма ущерба составила более 210 тысяч рублей.
В ходе предварительного следствия обвиняемые признали вину.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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