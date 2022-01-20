Экономика

Клиенты ВТБ совершают 70% переводов через СБП

Экономика 20.01.2022 19:02 Новости компаний
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20.01.2022 19:02 Новости компаний


В 2021 году Система быстрых платежей стала самым популярным способом межбанковских переводов среди клиентов ВТБ. Доля транзакций через СБП выросла с 33% до 69% по количеству и с 30% до 51% по объему.
Всего за год клиенты ВТБ совершили через Систему быстрых платежей свыше 152 млн переводов, что более чем в 6 раз превышает показатель за 2020 год. Объем переводов вырос в 5 раз, достигнув 833 млрд рублей. Средний чек одной транзакции составил 5,5 тыс. рублей.
Ежемесячно сервисом пользуются свыше 2 млн клиентов банка. Каждый четвертый пользователь использует СБП для перераспределения денег между своими счетами в разных банках.
«В 2021 году востребованность Системы быстрых платежей выросла в разы за счет притока новых пользователей. Среди клиентов ВТБ сервис уже обогнал по популярности стандартные переводы с карты на карту, этот тренд заметен и в большинстве других банков. Об этом говорит и рост числа успешных транзакций, когда адресат перевода дал согласие на подключение к СБП. За год их доля выросла с 69% до 83%, при этом потенциал роста числа и объема переводов по-прежнему остается высоким. Чтобы клиентам было проще привлечь к сервису желаемых получателей, мы предлагаем возможность отправить им инструкцию по подключению прямо из ВТБ Онлайн, и эта опция пользуется спросом», — прокомментировал Алексей Хранилов, начальник управления «Переводы» ВТБ.
В том случае, если получатель в другом банке не поставил согласие на прием переводов через СБП, то клиент ВТБ получит об этом уведомление и возможность моментально отправить адресату короткую и удобную инструкцию через мессенджеры.
В настоящее время максимальная сумма перевода через СБП для клиентов ВТБ составляет 150 тыс. рублей за одну операцию, ежемесячный лимит — 2 млн рублей. Переводы на сумму до 100 тыс. рублей в месяц проводятся бесплатно, на операции свыше 100 тыс. рублей в месяц взимается комиссия 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей за одну операцию.

 




 




 

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