Расследования

Житель Волгоградской области убил соседа за бутылку водки

Расследования 18.01.2022 17:00
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18.01.2022 17:00


В убийстве 62-летнего мужчины в Волгоградской области подозревается его 25-летний сосед. Как сообщил ИА "Высота 102" руководитель Котельниковского МСО СУ СК России по Волгоградской области Хонгор Муджиков, молодой человек заключен под стражу. За убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Преступление было совершено вечером 16 января. Установлено, что подозреваемый пришел в гости к своему щедрому соседу, где за его счет распивал спиртное. Ссора произошла из-за бутылки водки, которую хозяин приберег для особого случая. Гость начал избивать соседа, а тот позвал на помощь своего 62-летнего отца. В итоге буйный гость ретировался, но вскоре вернулся с ножом. Он нанес им удар в сердце 62-летнему мужчине, от которого он умер на месте происшествия.
Селянин признал вину. Следователям он не смог пояснить, зачем он совершил убийство, отметив только, что был сильно пьян.

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