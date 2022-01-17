Под Волгоградом вернули отмененные автобусы из-за жалоб пассажиров





С сегодняшнего дня в Волжском на автобусных маршрутах №№7, 21 и 30 вводится расписание, действовавшее в 2021 году. Также с 17 января 2022 года автобусный маршрут №24 начал курсировать по расписанию, актуальному в декабре 2021 года. Об этом рассказали ИА «Высота 102» в МУП «Волжская автоколонна 1732».

Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что с 10 января этого года муниципальное предприятие сократило количество рейсов нескольких автобусных маршрутов. Изменения коснулись автобуса №24, а также автобусов, которые курсируют до предприятий химкомплекса - №35 «ЛПК-Сибур Волжский», №7 «Пл.Строителей-Сибур Волжский», №21 "32 мкр-Сибур Волжский» и №30 – «37 мкр-ТЭЦ-1». Теперь количество рейсов четырех маршрутов из пяти полностью восстановлено.

Между тем, сокращение количества автобусов, курсирующих до химкомплекса, вызвало недовольство пассажиров в соцсетях. Так, если в прошлом году автобус №30 делал 22 рейса в день, то после внесения изменений в расписание – всего 9. Ранее в декабре в Волжском Волгоградской области сократили количество рейсов автобуса №2у, а также трамваев №1,3 и 7.



