Свет вернулся во все обесточенные районы Волгоградской области





Специалисты волгоградского филиала «Россети Юг» завершили основные работы по восстановлению электроснабжения в пострадавших от ураганного ветра районах Волгоградской области. Энергоснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме, специалисты работают по индивидуальным заявкам потребителей, сообщили ИА «Высота 102» в компании.

Энергетики незамедлительно приступили к аварийно-восстановительным мероприятиям, которые не прекращались и ночью. Несмотря на сохраняющийся в течение субботы штормовой ветер и снежные заносы вдоль воздушных линий электропередачи, основную часть потребителей запитали в первые сутки. В восстановлении электроснабжения были задействованы 173 специалиста в составе 64 бригад, 114 единиц техники. Для временного энергообеспечения потребителей использовались 4 резервных источника электроснабжения общей мощностью 122,5 кВт.











Напомним, с вечера пятницы на регион обрушился штормовой ветер с порывами до 30 м/с, обильным снегопадом и метелью. В результате непогоды произошли многочисленные технологические на рушения на электросетях компании более чем в 20 районах области. Больше всего пострадали сети 6-20 кВ Палласовского, Среднеахтубинского, Светлоярского, Дубовского, Фроловского, Котовского, Даниловского, Нехаевского, Алексеевского и Октябрьского районов.