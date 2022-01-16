Свет вернулся во все обесточенные районы Волгоградской области

Общество 16.01.2022 09:45
0
16.01.2022 09:45
Специалисты волгоградского филиала «Россети Юг» завершили основные работы по восстановлению электроснабжения в пострадавших от ураганного ветра районах Волгоградской области. Энергоснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме, специалисты работают по индивидуальным заявкам потребителей, сообщили ИА «Высота 102» в компании.Напомним, с вечера пятницы на регион обрушился штормовой ветер с порывами до 30 м/с, обильным снегопадом и метелью. В результате непогоды произошли многочисленные технологические на рушения на электросетях компании более чем в 20 районах области. Больше всего пострадали сети 6-20 кВ Палласовского, Среднеахтубинского, Светлоярского, Дубовского, Фроловского, Котовского, Даниловского, Нехаевского, Алексеевского и Октябрьского районов.
Энергетики незамедлительно приступили к аварийно-восстановительным мероприятиям, которые не прекращались и ночью. Несмотря на сохраняющийся в течение субботы штормовой ветер и снежные заносы вдоль воздушных линий электропередачи, основную часть потребителей запитали в первые сутки. В восстановлении электроснабжения были задействованы 173 специалиста в составе 64 бригад, 114 единиц техники. Для временного энергообеспечения потребителей использовались 4 резервных источника электроснабжения общей мощностью 122,5 кВт.
Реклама
В Волгограде бюджетников отправляют на досрочную ревакцинацию16.01.2022 19:02
Общество 16.01.2022 19:02
Автомобилисты Михайловки судятся с администрацией из-за дорог16.01.2022 18:18
Общество 16.01.2022 18:18
Водителей предупредили об эвакуации автомобилей в Волгограде16.01.2022 15:35
Общество 16.01.2022 15:35
К поискам пропавшей школьницы в Волгоградской области подключились волонтеры из Воронежа и Саратова16.01.2022 12:28
Общество 16.01.2022 12:28
В Волгограде после снегопада расчистили 80% тротуаров16.01.2022 12:15
Общество 16.01.2022 12:15
Волгоградские пенсионеры в 2021 году стали богаче на 791 рубль16.01.2022 10:48
Общество 16.01.2022 10:48
Давно не виделись: снежный шторм вернется в Волгоградскую область 18 января16.01.2022 08:58
Общество 16.01.2022 08:58
Энергетики вернули свет в населенные пункты 17 районов Волгоградской области15.01.2022 20:52
Общество 15.01.2022 20:52
ООО «Ситиматик-Волгоград» выражает несогласие с позицией Росприроднадзора15.01.2022 20:35
Общество 15.01.2022 20:35
Волгоградцев просят отложить поездки в Саратовскую область из-за метели15.01.2022 20:00
Общество 15.01.2022 20:00
В Волгоградской области насчитали более 100 брошенных хуторов15.01.2022 19:52
Общество 15.01.2022 19:52
Волгоград закупает новые противогололедные реагенты на 12 миллионов15.01.2022 17:54
Общество 15.01.2022 17:54
Сотни цикламенов расцвели в волгоградском ботаническом саду15.01.2022 17:11
Общество 15.01.2022 17:11
Волгоградцам предлагают заработать на снегопаде15.01.2022 15:36
Общество 15.01.2022 15:36
Аэропорт Волгограда вернулся к работе в штатном режиме15.01.2022 14:46
Общество 15.01.2022 14:46
Реклама