Давно не виделись: снежный шторм вернется в Волгоградскую область 18 января





Метель с ветром до 23 метров в секунду вернется в Волгоградскую область 18 января. Как сообщает ИА «Высота 102», такой прогноз опубликовали в Волгоградском ЦГМС. Если сегодня погода взяла "передышку" после снежного шторма, бушевавшего в регионе два дня и натворившего немало бед, то уже завтра ожидаются низовые метели с усилением ветра до 20 метров в секунду в некоторых районах. Ночью температура воздуха местами опустится до -18 градусов, днем будет в районе -3-8 градусов. Но во вторник погода испортится еще больше. Так, ветер усилится до 23 метров в секунду, ожидаются метель, снег, мокрый снег и снег с дождем, что вновь может грозить перебоями со светом. Ночные заморозки ослабнут, а днем в некоторых районах потеплеет до +2 градусов.