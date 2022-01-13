В волгоградской глубинке школьники пошли на удаленку из-за снегопада





Несколько сельских школ в Волгоградской области из-за разгула стихии сегодня обучают часть детей удаленно. Как сообщили в администрации региона, руководство данных общеобразовательных учреждений пошло навстречу просьбам родителей, дети которых добираются до школ из отдаленных сел. Ради безопасности в период непогоды им представили возможность обучения с использованием дистанционных технологий.

В большинстве школ Волгоградской области образовательный процесс сегодня продолжается в штатном режиме.

За прошедшие сутки, по информации Гидрометцентра, на территории Волгограда и южных районов области выпала половина месячной нормы осадков. По северу области - треть месячной нормы.