Общество 31.12.2021 14:14
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31.12.2021 14:14
Жители многоквартирного дома в Тракторозаводском районе Волгограда пожаловались на отсутствие холодного водоснабжения в преддверии новогодних праздников. «Отличный подарок нам на Новый год – ни еду приготовить, ни в туалет сходить», - иронизируют люди в социальных сетях.
Как рассказали волгоградцы, в доме №21 по улице Набережная Волжской Флотилии нет холодной воды с 30 декабря, однако коммунальщики не спешат действовать. По их словам, представители управляющей компании ООО «Преображение», куда звонят жильцы, не называют причину отсутствия воды и в целом разговаривают недружелюбно.
Известно, что устранением проблемы уже занялись аварийные службы.
В «Концессии водоснабжения» сообщили, что на трубопроводе диаметром 10 сантиметров произошло технологическое нарушение, которое в ближайшее время будет устранено. Теплоснабжение и горячее водоснабжение по данному адресу осуществляются в штатном режиме.
Автор фото Владимир Кузнецов, ВКонтакте
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