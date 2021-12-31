



Жители многоквартирного дома в Тракторозаводском районе Волгограда пожаловались на отсутствие холодного водоснабжения в преддверии новогодних праздников. «Отличный подарок нам на Новый год – ни еду приготовить, ни в туалет сходить», - иронизируют люди в социальных сетях.

Как рассказали волгоградцы, в доме №21 по улице Набережная Волжской Флотилии нет холодной воды с 30 декабря, однако коммунальщики не спешат действовать. По их словам, представители управляющей компании ООО «Преображение», куда звонят жильцы, не называют причину отсутствия воды и в целом разговаривают недружелюбно.

Известно, что устранением проблемы уже занялись аварийные службы.

В «Концессии водоснабжения» сообщили, что на трубопроводе диаметром 10 сантиметров произошло технологическое нарушение, которое в ближайшее время будет устранено. Теплоснабжение и горячее водоснабжение по данному адресу осуществляются в штатном режиме.

Автор фото Владимир Кузнецов, ВКонтакте







