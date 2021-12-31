В час ночи – отбой: Новый год изменил распорядок в мотострелковом соединении под Волгоградом





Военнослужащие мотострелкового соединения в Волгоградской области встретят Новый год под бой курантов. Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, для этого командованием были внесены изменения в распорядок дня. Так, отбой личного состава был перенес на час ночи. Команда «Подъем!» 1 января прозвучит в 08:00. Традиционно в этот день будет отменена утренняя физическая зарядка. Кроме этого, внесены дополнения в ужин – в новогоднее меню включена сладкая выпечка и торты, праздничные мясные блюда и гарниры, фрукты, соки и кондитерские изделия. Отмечается, что все продукты и блюда будут подвергнуты тщательному контролю со стороны специалистов медицинской службы.

В преддверии праздника во всех казармах прошли конкурсы по подготовке новогодней стенной газеты, украшению служебных помещений и елок, по итогам которых были выявлены лучшие подразделения, получившие сладкие подарки от командования соединения.

Торжества начнутся уже сегодня вечером, когда все военнослужащие соединения соберутся за праздничными столами своих подразделений, за исключением тех, кто несет дежурство и службу в суточных нарядах.

Фото: пресс-служба Южного военного округа.