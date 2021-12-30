Телеком

Включайте праздник: Wink подготовил новогоднее киноменю для любителей яркого, смелого и нереально интересного

Телеком 30.12.2021 16:05
0
30.12.2021 16:05


К длинным новогодним каникулам видеосервис Wink подготовил яркое киноменю, которое объединяет приключения, фантастику, юмор и настоящую смелость. Эмоций от новинок хватит на все праздничные дни.
Открывают меню фильмы и сериалы, действие которых сразу погружает в новогоднее настроение, — ведь они про семьи, которые готовятся к празднику. Только каждая делает это по-своему.
Как готовятся к любимому празднику герои российского сериала «Зёма» (18+), тоже расскажет специальный новогодний эпизод. Именно полное погружение в провинциальную действительность обеспечило всем сезонам хулиганской саги любовь зрителей в самых разных городах по всей стране. Подсмотреть, как встречают Новый год четкие пацаны из Пензы, зрители смогут 30 декабря.
Следующая премьера Wink продолжает тему и призраков, и семьи, причем по обе стороны экрана. Фильм «Охотники за привидениями: наследники» (12+), в центре которого — приключения семьи Игона Спенглера, одного из знаменитых Ghostbusters, снял сын режиссера оригинальной картины 1984 года Джейсон Райтман. Оказавшаяся на мели дочь Игона Келли (Кэрри Кун) с детьми Тревором (Финн Вулфхард) и Фиби (Маккенна Грейс) приезжает в старый отчий дом. Подростки азартно исследуют новое место обитания и обнаруживают фантастическое наследство, среди которого автомобиль Ecto-1 и настоящие ловушки, принадлежавшие охотникам за привидениями. Придется ли использовать все это по назначению, зрители узнают уже 5 января.
Семейное роуд-муви «10 дней с Сантой» (12+) приглашает в предновогоднюю Лапландию, вполне достоверно снятую в итальянских Альпах. Карло (Фабио Де Луиджи) с женой Джулией (Валентина Лодовини) и тремя детьми отправляется на своем фургоне в рождественский Стокгольм. Но праздник в лице Санта-Клауса настигает их еще в пути: на снежных лесной дороге они сбивают пожилого мужчину в костюме главного новогоднего волшебника. Отделавшийся легким испугом странный пешеход утверждает, что он — настоящий Санта, и, кажется, совсем не лукавит. Поверить в это или усомниться, пользователи Wink смогут решить 3 января.
В российской комедии «Чиновник» (18+) празднику места не нашлось, ведь ее главный герой, владелец строительной компании (Павел Майков), — на грани банкротства. Спасти бизнес может победа в тендере, обеспечить которую готов «свой» человек — знакомый чиновник (Андрей Бурковский), нужно лишь замотивировать его. Но хорошо спланированная схема рассыпается с первого шага. Режиссер Владимир Моташнёв раскрывает тему власти и беспринципности с гоголевской беспощадностью, а как именно — пользователи Wink узнают 4 января.
На длинных каникулах наверняка найдется время и для серьезного кино. Поклонников фильмов, основанных на реальных событиях, ждут две российские премьеры с самыми настоящими героями. В образе капитана Николая Комлева (Пётр Фёдоров) в военной драме «Летчик» (12+) режиссер Ренат Давлетьяров объединил сразу несколько судеб, в том числе и историю легендарного Алексея Маресьева. Действие фильма происходит зимой 1941 года под Москвой. Посадив сбитый самолет, Комлев двигается к своим и не жалеет сил, чтобы победить не только внешнего, но и внутреннего врага — страх. В картине все реально — и легендарный Ил-2, и настоящий мороз. Зрителям Wink она доступна с 24 декабря.
В центре сюжета драмы «Небо» (12+) тоже военные летчики, но сражаются они в других условиях: это первый художественный фильм, рассказывающий о контртеррористической операции в Сирии. Во время боевого вылета самолет подполковника Сошникова (Игорь Петренко) сбивает турецкий истребитель, но летчикам удается катапультироваться. За операцией спасения следят во многих странах, но особая тревога, конечно, на родине, где офицеров ждут родные. В видеосервисе Wink картину можно будет посмотреть с 3 января.
Даты цифровых премьер в видеосервисе Wink могут быть изменены по инициативе правообладателей.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

На "Бейкер стрит" всегда тепло! Квартиры с индивидуальным отоплением

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Звоните по телефону: +7-960-888-00-06

Телеком
22.12.2021 12:54
Телеком 22.12.2021 12:54
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.12.2021 20:29
Телеком 21.12.2021 20:29
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.12.2021 16:20
Телеком 20.12.2021 16:20
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.12.2021 15:30
Телеком 20.12.2021 15:30
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.12.2021 09:29
Телеком 19.12.2021 09:29
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.12.2021 17:10
Телеком 16.12.2021 17:10
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.12.2021 13:00
Телеком 15.12.2021 13:00
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.12.2021 11:20
Телеком 15.12.2021 11:20
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.12.2021 09:45
Телеком 15.12.2021 09:45
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.12.2021 15:15
Телеком 14.12.2021 15:15
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.12.2021 11:48
Телеком 14.12.2021 11:48
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.12.2021 15:46
Телеком 13.12.2021 15:46
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.12.2021 13:12
Телеком 13.12.2021 13:12
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.12.2021 10:18
Телеком 13.12.2021 10:18
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.12.2021 11:37
Телеком 10.12.2021 11:37
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:31
Онкобольных из Михайловки и Камышина официально закрепили за ВолгоградомСмотреть фотографии
17:25
В новогоднюю ночь в Волжском автобусы будут работать бесплатноСмотреть фотографии
16:34
За год суд оштрафовал волгоградские УК на 65 млн рублейСмотреть фотографии
16:05
Включайте праздник: Wink подготовил новогоднее киноменю для любителей яркого, смелого и нереально интересногоСмотреть фотографии
15:57
В Волгограде отремонтируют залатанную улицуСмотреть фотографии
14:40
В СНТ под Волгоградом после энергоколлапса взорвался печной котелСмотреть фотографии
13:56
Если заболеешь в праздники, звони 23-03-03Смотреть фотографии
13:53
Волгоградцев оставили без общественного транспорта в новогоднюю ночьСмотреть фотографии
13:30
В Волгоградской области прокуратура вступилась за бездомного инвалидаСмотреть фотографии
13:28
В Волгограде машины попали в ледяную ловушку после порыва трубыСмотреть фотографии
12:04
Волгоградцев предупредили о перебоях с поставками бензина на АЗССмотреть фотографии
11:46
Волгоградец погорел на афере с фальшивыми сертификатами о вакцинацииСмотреть фотографииCмотреть видео
11:34
Жители микрорайона в Волгограде ночью остались без теплаСмотреть фотографии
11:08
Два малолетних ребенка пострадали в тройном ДТП на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:03
В Волгоградской области за два года умерли более 68 тысяч человекСмотреть фотографии
10:44
Под Волгоградом замерзший селянин угнал школьный автобусСмотреть фотографии
10:20
Бухгалтер и санитарка в Волгоградской области лишились 2,8 млн рублейСмотреть фотографии
09:35
Стреляли холостыми: Волгоградский гарнизон провел предновогодние ученияСмотреть фотографии
09:31
В Волгограде при поддержке Сбербанка открывается новый катокСмотреть фотографии
09:24
Губернатор Бочаров почтил память погибших в терактах 2013 года в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:07
В Волгоградской области мужчина сгорел заживо в квартиреСмотреть фотографии
19:57
Смерть - не причина: в Волгограде мусорный регоператор и коллекторы требуют денег с умершей 5 лет назад женщиныСмотреть фотографии
17:53
В парке Волжского установили арт-объект в виде головы человекаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:13
Легковушка столкнулась с грузовиком на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:03
В Волгограде Альфа-Банк открыл первый офис будущегоСмотреть фотографии
16:54
Суд восстановил на работе отстраненную из-за отказа прививаться волгоградкуСмотреть фотографии
16:51
Волонтеры РУСАЛа воплощают в жизнь новогодние желанияСмотреть фотографии
16:13
В Волгограде вспомнили жертв теракта на железнодорожном вокзалеСмотреть фотографии
15:36
На заметенной трассе в Волгоградской области три человека пострадали в массовой аварииСмотреть фотографииCмотреть видео
15:04
Налоговики исполнили заветные мечты 10 детей из Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 