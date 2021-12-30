В Волгограде отремонтируют залатанную улицу

Общество 30.12.2021 15:57
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30.12.2021 15:57
Дорожный ремонт в 2022 году ожидает еще семь объектов, среди которых есть и такие проблемные, как улица Лермонтова в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили в пресс-службе мэрии, по итогам открытых электронных торгов определена подрядная организация, которая выполнит комплексную реконструкцию дорожных объектов так называемой третьей очереди. Победителем аукциона признано волгоградское предприятие ООО «Аверс», которое более пяти лет участвует в восстановлении автомобильных дорог в регионе.
Всего в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» компании предстоит восстановить семь объектов, среди которых улицы Кунцевская в Дзержинском районе, Гагринская, четная сторона проезда по ул. Удмуртской в Красноармейском районе, ул. Саши Филиппова в Ворошиловском районе. Обновлению подлежат дороги по ул. Михайлова в Тракторозаводском районе и по ул. Лермонтова в Краснооктябрьском районе. Отметим, что эту улицу латают из года в год, но полноценного ремонта здесь еще не было.
Еще один объект – ул. Слесарная в Советском районе Волгограда – после реконструкции обеспечит удобный проезд для жителей и работников предприятий в пос. Купоросный.
Общая протяженность объектов третьей очереди – почти 8 километров. На всех объектах проведут фрезерование старого асфальта по всей площади, заменят бордюрный камень, укрепят основание, а потом уложат два слоя асфальтобетонной смеси.
Ранее, напомним, в Волгограде были определены организации - исполнители работ по восстановлению 42 дорожных объектов во всех городских районах. Ими стали муниципальное предприятие «ДСЭР Советского района» и ООО «Дорстрой34», имеющие большой опыт строительства и реконструкции, а также владеющие собственным парком специализированной техники. С учетом третьего лота в общем перечне объектов, подлежащих восстановлению в 2022 году, 49 улиц.
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