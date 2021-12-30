Расследования

В СНТ под Волгоградом после энергоколлапса взорвался печной котел

Расследования 30.12.2021 14:40
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30.12.2021 14:40


В СНТ «Родничок» Городищенского района Волгоградской области случилось ЧП в одном из домов. Как сообщили в руководстве СНТ, взорвался водяной котел на печном отоплении, к счастью, никто не пострадал. По предварительным данным, хозяин дома максимально загрузил котел закрытого типа, в результате чего произошел перегрев оборудования.
В СНТ «Родничок», напомним, два дня не было света. Так как обогревают здесь жилища с помощью электричества, люди остались и без отопления. В ситуацию вмешались районные власти, а специалисты «Россетти Юг» запитали поселок на резервные схемы электроснабжения. В районе действовал режим чрезвычайной ситуации.
Хотя свет вернулся в поселок, проблема с электроснабжением СНТ осталась. «Родничок» находится в стадии банкротства, энергохозяйство требует замены и капитального ремонта. В настоящее время идут поиски специального оборудования, которое производят на заказ. Ранее в администрации Городищенского района заявляли, что решать проблемы с электроснабжением СНТ должен конкурсный управляющий, которого некоторое время не могли найти. Прокуратура также вмешалась в эту ситуацию, подготовив исковое заявление в суд для побуждения юридического лица выполнять свои обязанности по обеспечению нормальных условий проживания членов СНТ.
Между тем, в неофициальной беседе некоторые члены СНТ предполагают, что виновником сложившейся ситуации стало бывшее руководство садоводческого товарищества, которое могло закрывать глаза на факты несанкционированного потребления электричества. Постоянный перегруз сетей мог стать причиной энергоколлапса, который произошел в дачном поселке.


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