В СНТ под Волгоградом после энергоколлапса взорвался печной котел

Хотя свет вернулся в поселок, проблема с электроснабжением СНТ осталась. «Родничок» находится в стадии банкротства, энергохозяйство требует замены и капитального ремонта. В настоящее время идут поиски специального оборудования, которое производят на заказ. Ранее в администрации Городищенского района заявляли, что решать проблемы с электроснабжением СНТ должен конкурсный управляющий, которого некоторое время не могли найти. Прокуратура также вмешалась в эту ситуацию, подготовив исковое заявление в суд для побуждения юридического лица выполнять свои обязанности по обеспечению нормальных условий проживания членов СНТ.
Между тем, в неофициальной беседе некоторые члены СНТ предполагают, что виновником сложившейся ситуации стало бывшее руководство садоводческого товарищества, которое могло закрывать глаза на факты несанкционированного потребления электричества. Постоянный перегруз сетей мог стать причиной энергоколлапса, который произошел в дачном поселке.