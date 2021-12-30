Бухгалтер и санитарка в Волгоградской области лишились 2,8 млн рублей

Происшествия 30.12.2021 10:20
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30.12.2021 10:20
На уловку лжеброкера попалась 36-летняя бухгалтер из Жирновского района Волгоградской области. Как сообщили в региональном главке МВД, в октябре женщина согласилась на предложение якобы работника фондовой биржи, пообещавшего ей по телефону огромную прибыль к концу года от вложений в акции одной крупной торговой компании. Два месяца потерпевшая по частям переводила аферисту свои сбережения. Как только сумма вложений в несуществующие акции составила 1 миллион 582 тысячи рублей, лжеброкер заблокировал телефон, аккаунт в приложении и перестал выходить на связь. Не дождавшись обещанных денежных средств, местная жительница обратилась в полицию.
Крупной суммы денег лишилась и 43-летняя санитарка медицинского учреждения. Под предлогом незаконно оформленного кредита лжеработник банка убедил женщину перечислить деньги якобы в безопасную банковскую ячейку. Санитарка, испугавшись, что потеряет свои сбережения, перевела через банкоматы на неустановленные счета 1 миллион 283 тысячи рублей.
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