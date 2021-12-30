Ранее, напомним, жители Камышина и Михайловки просили власти сохранить филиалы онкодиспансеров в этих городах. Онкобольные обращались к главе СК РФ Александру Бастрыкину за помощью, на днях записали видеообращение к президенту России. Власти заверяют, что с исключением двух филиалов онкодиспансеров качество оказания медпомощи онкобольным не снизится.
Общество 30.12.2021 17:31
0
30.12.2021 17:31
Ранее, напомним, жители Камышина и Михайловки просили власти сохранить филиалы онкодиспансеров в этих городах. Онкобольные обращались к главе СК РФ Александру Бастрыкину за помощью, на днях записали видеообращение к президенту России. Власти заверяют, что с исключением двух филиалов онкодиспансеров качество оказания медпомощи онкобольным не снизится.
Два филиала онкодиспансеров в Камышине и Михайловке вычеркнуты из карты маршрутизации по оказанию онкологической помощи взрослому населению. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованный приказ председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолия Себелева. Согласно этому документу, высокотехнологичную помощь пациентам этих районов, а также большей части других муниципалитетов Волгоградской области будут оказывать в Волгоградском областном онкологическом диспансере. В системе высотехнологичной помощи фигурируют только три медучреждения – это Волгоградский онкологический диспансер, а также его филиалы в Урюпинске и в Волжском.В организации помощи онкобольным упор делается на раннюю диагностику, следует из этого документа, своевременное лечение и реабилитацию. При подозрении на данное заболевание врачи первичных кабинетов, действующих в поликлиниках, должны отправить пациентов в ЦАОП, где проведут необходимые исследования. В случае же подтверждения диагноза больных будут отправлять в онкодиспансеры согласно листам маршрутизации. На Волгоградский областной онкологический диспансер предусмотрена основная нагрузка – это медучреждение будет принимать пациентов из 30 ГБУЗ, расположенных в различных районах региона.
Ранее, напомним, жители Камышина и Михайловки просили власти сохранить филиалы онкодиспансеров в этих городах. Онкобольные обращались к главе СК РФ Александру Бастрыкину за помощью, на днях записали видеообращение к президенту России. Власти заверяют, что с исключением двух филиалов онкодиспансеров качество оказания медпомощи онкобольным не снизится.
Реклама
В новогоднюю ночь в Волжском автобусы будут работать бесплатно30.12.2021 17:25
Общество 30.12.2021 17:25
За год суд оштрафовал волгоградские УК на 65 млн рублей30.12.2021 16:34
Общество 30.12.2021 16:34
В Волгограде отремонтируют залатанную улицу30.12.2021 15:57
Общество 30.12.2021 15:57
Волгоградцев оставили без общественного транспорта в новогоднюю ночь30.12.2021 13:53
Общество 30.12.2021 13:53
В Волгоградской области прокуратура вступилась за бездомного инвалида30.12.2021 13:30
Общество 30.12.2021 13:30
Волгоградцев предупредили о перебоях с поставками бензина на АЗС30.12.2021 12:04
Общество 30.12.2021 12:04
Жители микрорайона в Волгограде ночью остались без тепла30.12.2021 11:34
Общество 30.12.2021 11:34
В Волгоградской области за два года умерли более 68 тысяч человек30.12.2021 11:03
Общество 30.12.2021 11:03
Стреляли холостыми: Волгоградский гарнизон провел предновогодние учения30.12.2021 09:35
Общество 30.12.2021 09:35
В Волгограде при поддержке Сбербанка открывается новый каток30.12.2021 09:31
Общество 30.12.2021 09:31
Губернатор Бочаров почтил память погибших в терактах 2013 года в Волгограде30.12.2021 09:24
Общество 30.12.2021 09:24
В парке Волжского установили арт-объект в виде головы человека29.12.2021 17:53
Общество 29.12.2021 17:53
Волонтеры РУСАЛа воплощают в жизнь новогодние желания29.12.2021 16:51
Общество 29.12.2021 16:51
В Волгограде вспомнили жертв теракта на железнодорожном вокзале29.12.2021 16:13
Общество 29.12.2021 16:13
Налоговики исполнили заветные мечты 10 детей из Волгоградской области29.12.2021 15:04
Общество 29.12.2021 15:04
Реклама