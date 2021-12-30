



Два филиала онкодиспансеров в Камышине и Михайловке вычеркнуты из карты маршрутизации по оказанию онкологической помощи взрослому населению. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованный приказ председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолия Себелева. Согласно этому документу, высокотехнологичную помощь пациентам этих районов, а также большей части других муниципалитетов Волгоградской области будут оказывать в Волгоградском областном онкологическом диспансере. В системе высотехнологичной помощи фигурируют только три медучреждения – это Волгоградский онкологический диспансер, а также его филиалы в Урюпинске и в Волжском.

В организации помощи онкобольным упор делается на раннюю диагностику, следует из этого документа, своевременное лечение и реабилитацию. При подозрении на данное заболевание врачи первичных кабинетов, действующих в поликлиниках, должны отправить пациентов в ЦАОП, где проведут необходимые исследования. В случае же подтверждения диагноза больных будут отправлять в онкодиспансеры согласно листам маршрутизации. На Волгоградский областной онкологический диспансер предусмотрена основная нагрузка – это медучреждение будет принимать пациентов из 30 ГБУЗ, расположенных в различных районах региона.Ранее, напомним, жители Камышина и Михайловки просили власти сохранить филиалы онкодиспансеров в этих городах. Онкобольные обращались к главе СК РФ Александру Бастрыкину за помощью, на днях записали видеообращение к президенту России. Власти заверяют, что с исключением двух филиалов онкодиспансеров качество оказания медпомощи онкобольным не снизится.