В Волгограде Альфа-Банк открыл первый офис будущего





Первый phygital-офис* Альфа-Банка открылся после реконструкции на улице Николая Отрады, 6 с другой стороны здания. Офис закрывали на ремонт всего на неделю, и теперь клиенты могут оценить все преимущества и удобства офиса в формате phygital.

Обновленный офис теперь не похож на классическое отделение банка и его пространство организовано в свободной планировке, которое напоминает больше коворкинг или уютное кафе, где клиенты располагаются в удобных мягких креслах за круглыми столиками. Здесь нет стоек, стационарных компьютеров, проводов и громоздких принтеров, а также вы не увидите рекламных плакатов и листовок. О том, что это отделение банка напоминает только вывеска над входом и значки на стильных костюмах сотрудников. Современный офис буквально наполнен светом и воздухом, а профессиональные сотрудники с беспроводными ноутбуками готовы решить любые финансовые вопросы.

Помимо новой планировки и современного дизайна, офис буквально напичкан современными технологиями. Система Face ID распознает клиента банка с точностью до 98%, пуш-уведомления в банковском приложение проинформируют о том, кто из сотрудников банка проведет переговоры исходя из цели визита клиента.

«Phygital-формат отделений — не про ремонт и расстановку мебели. Это совершенно новая идеология обслуживания клиента и новый тренд и стиль в формировании впечатлений от посещения офисов компаний. Мы уверены, что наши клиенты по достоинству оценят наши офисы будущего и почувствуют себя уютно в новом пространстве», — отметил Глеб Каширин, региональный управляющий Альфа-Банка в Волгоградской области.

В отделении обслуживаются как частные лица, так и предприниматели.

* phygital — от английского physical и digital, сочетание цифровых и физических каналов.



