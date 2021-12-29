В Волгограде вспомнили жертв теракта на железнодорожном вокзале

Общество 29.12.2021 16:13
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29.12.2021 16:13
Восемь лет исполняется со дня трагических событий, потрясших Волгоград в преддверии новогодних праздников. Сегодня, сообщает ИА «Высота 102», памятная акция прошла на железнодорожном вокзале, где 29 декабря 2013 года террорист-смертник взорвал себя. В результате этого страшного теракта погибли 18 человек. К памятному знаку сегодня целый день несут живые цветы. Завтра волгоградцы почтут память погибших пассажиров троллейбуса №15а, который 30 декабря подорвал террорист. Тогда погибли 16 волгоградцев. Церемония пройдет у памятного знака, установленного на месте взрыва в Дзержинском районе.
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