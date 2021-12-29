Волгоградский филиал Россельхозбанка поздравляет с праздниками





От всего коллектива Волгоградского регионального филиала и от себя лично поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Новый год – это праздник, который соединяет прошлое, настоящее и будущее, светлые мечты и новые цели.

В предновогодние дни мы подводим итоги и строим планы на следующий год.

Пусть все ваши позитивные начинания найдут свое продолжение в году наступающем, и он станет временем новых свершений.

Пусть в ваш дом с волшебством новогодней ночи придут добро и благополучие. Пусть исполнятся самые смелые планы, сбудутся мечты, откроются новые возможности!

Здоровья, мира и счастья!

Директор Волгоградского филиала Россельхозбанка Андрей Гавриленко.

В связи с праздничными днями Россельхозбанк установил специальный график обслуживания физических лиц.

5 января офисы работают по следующим адресам:

г.Волгоград, ул. Баррикадная, дом 1 б. С 9.00 до 19.30. Без перерыва.

Волгоградская область, г. Камышин, ул. Некрасова, дом 19к, помещение 81. С 9.00 до 19.00. Без перерыва.

г.Волжский, площадь Труда, дом 19. С 9.00 до 19.00

г.Волгоград, ул. Порт-Саида, дом 9. С 9.00 до 19.00 Без перерыва.

г.Волгоград, пр. им. Героев Сталинграда, дом № 56. с 9.00 до 19.00. Без перерыва.

8 января

г.Волгоград, ул. Баррикадная, дом 1 б. С 9.00 до 16.00. Без перерыва.

Волгоградская область, г. Камышин, ул. Некрасова, дом 19к, помещение 81. С 9.00 до 15.00. Без перерыва.

г.Волжский, площадь Труда, дом 19. С 9.00 до 15.00. Без перерыва.

г.Волгоград, ул.Порт-Саида, дом 9. С 9.00 до 15.00. Без перерыва.

г.Волгоград, пр. им. Героев Сталинграда, дом № 56. С 9.00 до 15.00. Без перерыва.

Волгоградская обл., г. Урюпинск, пер. Попова, дом №32. С 9.00 до 17.00. Без перерыва

Дополнительно Россельхозбанк сообщает о приостановке работы офиса в г. Новоаннинском на один день – 29.12.2021г. для работ по повышению его комфортности.

30 декабря 2021 г. дополнительный офис в г. Новоаннинском заработает по новому адресу: ул. Советская 21 А.

Дополнительную информацию вы можете получить по телефону: 8(84447) 3-60-26