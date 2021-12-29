Экономика

Волгоградский филиал Россельхозбанка поздравляет с праздниками

Экономика 29.12.2021 11:20
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29.12.2021 11:20


От всего коллектива Волгоградского регионального филиала и от себя лично поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Новый год – это праздник, который соединяет прошлое, настоящее и будущее, светлые мечты и новые цели. 
В предновогодние дни мы подводим итоги и строим планы на следующий год. 
Пусть все ваши позитивные начинания найдут свое продолжение в году наступающем, и он станет временем новых свершений. 
Пусть в ваш дом с волшебством новогодней ночи придут добро и благополучие. Пусть исполнятся самые смелые планы, сбудутся мечты, откроются новые возможности!
Здоровья, мира и счастья!
Директор Волгоградского филиала Россельхозбанка Андрей Гавриленко.
В связи с праздничными днями Россельхозбанк установил специальный график обслуживания физических лиц.
5 января офисы работают по следующим адресам:
г.Волгоград, ул. Баррикадная, дом 1 б. С 9.00 до 19.30. Без перерыва.
Волгоградская область, г. Камышин, ул. Некрасова, дом 19к, помещение 81. С 9.00 до 19.00. Без перерыва.
г.Волжский, площадь Труда, дом 19. С 9.00 до 19.00 
г.Волгоград, ул. Порт-Саида, дом 9. С 9.00 до 19.00 Без перерыва.
г.Волгоград, пр. им. Героев Сталинграда,  дом № 56. с 9.00 до 19.00. Без перерыва.
8 января
г.Волгоград, ул. Баррикадная, дом 1 б. С 9.00 до 16.00. Без перерыва.
Волгоградская область, г. Камышин, ул. Некрасова, дом 19к, помещение 81. С 9.00 до 15.00. Без перерыва.
г.Волжский, площадь Труда, дом 19. С 9.00 до 15.00. Без перерыва.
г.Волгоград, ул.Порт-Саида, дом 9. С 9.00 до 15.00. Без перерыва.
г.Волгоград, пр. им. Героев Сталинграда,  дом № 56. С 9.00 до 15.00. Без перерыва.
Волгоградская обл., г. Урюпинск, пер. Попова, дом №32. С 9.00 до 17.00. Без перерыва
Дополнительно Россельхозбанк сообщает о приостановке работы офиса в г. Новоаннинском на один день – 29.12.2021г. для работ  по повышению его комфортности. 
30 декабря 2021 г. дополнительный офис в  г. Новоаннинском заработает по новому адресу: ул. Советская 21 А.
Дополнительную информацию вы можете получить по телефону: 8(84447) 3-60-26

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