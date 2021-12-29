За три месяца на завод «Красный Октябрь» пришли работать 366 волгоградцев

Экономика 29.12.2021 10:34 Новости компаний
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29.12.2021 10:34 Новости компаний
В октябре-декабря 2021 года металлургический завод «Красный Октябрь» принял на работу 366 новых сотрудников, в том числе по специальностям машинист крана, слесарь-ремонтник, обработчик поверхностных пороков металла, термист проката и труб, электромонтер. В пресс-службе компании подчеркнули, что рабочие специальности пользуются огромным спросом, а кадровая политика нацелена на сохранение работающих специалистов и привлечение новых.
В штат АО «Корпорация Красный октябрь» приглашаются также сотрудники АО «ВМЗ «Красный Октябрь» – промышленной площадка, расположенной рядом с предприятием «Титан-Баррикады». Они получили уведомления о сокращении из-за процедуры банкротства, и для них «Корпорация Красный октябрь» организовала ярмарку вакансий. В обширном списке вакансий – машинисты, электромонтеры, травильщики, электрогазосварщики, обжигальщики, обработчики поверхностных пороков металла, лаборанты и другие специализации.
«Завод «Красный Октябрь» уверенно смотрит в будущее, принята обширная программа ремонтов и модернизации оборудования, — отметил депутат Государственной Думы Алексей Волоцков. — Уверен, что совместными усилиями при поддержке федерального центра и региона предприятие сможет обеспечить большой оборонный заказ, выпуск необходимой продукции для нужд Российской Федерации и развития многих направлений экономики. Со своей стороны я гарантирую всестороннюю поддержку и помощь в решении тех или иных вопросов».
Сегодня средняя зарплата на заводе составляет 43,5 тысячи рублей. Одной из мер поддержки коллектива и привлечения новых сотрудников стало решение об индексации оклада на 20% с 1 января 2022 года.
«Мы заинтересованы в том, чтобы на предприятии работали квалифицированные специалисты и получали достойное вознаграждение, — прокомментировал управляющий директор «Красного Октября» Константин Волков. — Для тех, кто готов зарабатывать больше, на заводе есть возможность совмещения должностей. Еще один способ увеличения дохода – повышение квалификации и разряда. За это на предприятии предусмотрена доплата. Уверен, повышение заработной платы станет еще одним аргументом в пользу того, чтобы прийти работать на «Красный Октябрь».
«Красный Октябрь» — предприятие непрерывного цикла, которое работает в условиях ограничений, связанных с пандемией. В непростых современных реалиях завод предлагает стабильное трудоустройство и гарантирует выполнение всех обязательств перед работниками. Трудовые отношения на заводе регулируются, в том числе, коллективным договором, соблюдение условий которого обеспечивает не только работник и работодатель, но и профсоюзный комитет. На днях состоялось подписание коллективного договора, в котором помимо основных гарантий отражены дополнительные и учитываются взаимные интересы работника и работодателя.
Для тех, кто не имеет опыта работы, организована группа по обучению специальности «Машинист мостового крана». Обучение ведется за счет предприятия, а всем ученикам выплачивается стипендия. Также завод активно сотрудничает с профильными вузами и ссузами региона, оказывая студентам содействие в последующем трудоустройстве. В планах завода увеличить численность предприятия еще за счет приема специалистов рабочих профессий.
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