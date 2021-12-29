Транспортный коллапс: Волгоград и федеральные трассы парализовало снегопадом

Общество 29.12.2021 08:07
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29.12.2021 08:07
Снегопад, который начался накануне, ожидаемо обернулся проблемами на трассах региона. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД, на саратовской магистрали фиксируются очень сильные осадки. Засыпает и московскую трассу, однако самая сложная ситуация сложилась в ростовском направлении. На федеральные дороги направлены дополнительные экипажи на внедорожниках – по-другому там не проехать.
На фото: трасса на Саратов
Заторы фиксируются и в Волгограде. Волгоградцев убедительно просят без необходимости не выезжать на своем личном транспорте, лучше воспользоваться общественным – линии движения автобусов, трамваев и троллейбусов расчищены. Водителям, чьи машины не оборудованы зимней резиной, лучше вообще забыть на время о своих автомобилях.
На фото: Светлоярский район
Между тем, многие автомобилисты, действительно, не смогли сегодня выехать на своем личном транспорте, так как припаркованные машины оказались в снежных ловушках. Добираться до остановок общественного транспорта волгоградцам приходится по целине, хотя дворники уже и приступили к работе. Сами остановки в основном расчищены, малая дорожная техника освобождает от снега тротуары. Однако такие картины наблюдаются далеко не везде.
На фото: Суровикинский район
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