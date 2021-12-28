Волгоград парализовали предновогодние 9-балльные пробки

Общество 28.12.2021 19:10
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28.12.2021 19:10
Заторы на дорогах Волгограда достигли апогея за четыре дня до Нового года: по данным сервиса Яндекс.Карты, в настоящее время пробки оцениваются в 9 баллов из 10. Дорожная ситуация осложняется огромным количеством легковых автомобилей, на которых горожане и жители пригородов отправились закупаться в ТЦ перед Новым Годом. На некоторых участках скорость движения не превышает 10 км/ч.
Заторы на волгоградских магистралях начались еще в 16.00, когда обычно на дорогах спокойно. Подобная картина наблюдается уже несколько дней, и, вероятно, продлится до 31 декабря. Не исключено, что пробки может усугубить начавшийся снегопад. По сообщению пресс-службы администрации Волгограда, на городские улицы уже вышла дорожно-коммунальная техника и приступила к превентивной обработке противогололедными реагентами. «Особое внимание уделяется также перекресткам и сложным участкам улично-дорожной сети: затяжным спускам-подъемам, крутым поворотам», – отметили в мэрии.
По прогнозами синоптиков, снегопад продлится всю ночь и усилится к утру. Власти обещают, что снегоуборочная техника будет работать и в ночные часы. Однако, учитывая традиционную предновогоднюю активность на дорогах, логичнее отказаться от использования личного автотранспорта. Если же он необходим, то чиновники настоятельно рекомендуют избегать резкого маневрирования, соблюдать дистанцию и убедительно просят не бросать машины у обочины, чтобы не мешать расчистке проезжей части.
Иллюстрация: сервис Яндекс.Карты.
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