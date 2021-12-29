Общество

«Смех и радость»: Дед Мороз принес праздник детям во дворах Волгограда

Общество 29.12.2021 10:24
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29.12.2021 10:24


В канун Нового года во дворах Красноармейского района Волгограда прошли праздничные театрализованные мероприятия с участием Деда Мороза и Снегурочки. Все желающие смогли не только отдохнуть на свежем воздухе, но и стать участниками новогодней программы. Как сообщает ИА «Высота 102», маленькие волгоградцы пришли веселые в предвкушении праздника и были в восторге от концерта на открытом воздухе.

Так, в минувшие выходные жители домов по улицам Лазоревая, Луговая, 50-лет Октября и Танеева в Красноармейском районе смогли вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой спеть новогодние песни, задорно потанцевать и поводить весёлые хороводы вокруг елки.





Родители вместе со своими детьми поучаствовали во множестве интересных конкурсов, играх и новогодних забавах, в которых получали небольшие новогодние призы. В конце мероприятия детишек ждали сладкие подарки. Желающих сфотографироваться со сказочным волшебником также было немало. Все участники новогодних гуляний смогли окунуться в сказочную волшебную атмосферу предновогодних праздников.

Праздник детям организовала управляющая компания ООО «Новый дом» при поддержке центра по работе с подростками и молодежью «Форум». Для данного мероприятия во дворах была оборудована сцена и подведено электричество. Составлением концертной программы и ее ведением занималась специалист по работе с подростками и молодежью Наталья Баринова. Ей помогали волонтеры и воспитанники центра. Праздник удался на славу, прошел весело и задорно.

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