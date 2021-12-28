Жители Михайловки Волгоградской области попросили Путина спасти онкодиспансер





Жители Михайловки записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь сохранить филиал онкодиспансера, который реорганизуют в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», михайловцы подчеркнули, что закрытие диспансера коснется не только жителей городского округа, но еще и девяти расположенных поблизости районов. Чтобы получить лечение, в том числе химиотерапию, онкобольным уже сейчас приходится ездить в Волгоград. Жители отметили, что это не только немалые материальные затраты, но и потеря последних физических сил зачастую глубоко больных людей.

«Мы стоим в огромных очередях, нас принимают в коридорах, к тому же нам приходится платить за некоторые анализы, хирургические операции и процедуры, в частности, за промывку систем для химиотерапии. Все эти процедуры в нашем филиале нам делали бесплатно», - заявляют жители. По их словам, из-за подорванного страшной болезнью здоровья некоторые пациенты отказываются ездить в областной центр за 400 километров туда и обратно и предпочитают тихо умирать. Жители категорически не согласны с тем, что ЦАОП, где сейчас не проводят ни химиотерапию, ни лучевую терапию, как это делали в онкодиспансере, может заменить полноценный стационар. Михайловцы считают, что в городе, где работают три крупных завода - цементный, шиферный и силикатный, которые загрязняют окружающую среду, существует высокий риск заболеть онкологией, поэтому, по их мнению, необходимо сохранить онкодиспансер, чтобы люди могли рассчитывать на доступную медпомощь.





Ранее сообщалось, что жители Михайловки собрали более 13 тысяч подписей под обращением к прокурору с просьбой провести проверку законности закрытия филиала онкодиспансера и обратиться в суд с иском в защиту прав граждан. Как стало известно ИА «Высота 102», межрайонная Михайловская прокуратура перенаправила его в комитет здравоохранения Волгоградской области.

Напомним, ситуация с реорганизацией филиалов онкодиспансеров в Камышинском и Михайловском районах Волгоградской области вызвала резонанс. Власти региона утверждают, что онкобольные Камышина и Михайловки, а также близлежащих к этим территориям районов, будут получать лечение в центрах амбулаторной онкологической помощи, расположенных на базе городских больниц. Хирургические операции будут проходить в областном диспансере в Волгограде, а на качестве оказания медицинской помощи реорганизация филиалов не скажется. Не согласившиеся с этим жители Камышина обратились за помощью к главе СК РФ Александру Бастрыкину, который поручил провести проверку по данному факту.

На прямой линии с жителями Волгоградской области губернатор Андрей Бочаров также коснулся темы филиалов онкодиспансеров, отвечая на один из вопросов. Он заверил, что снижения уровня оказания помощи не будет. «Жители населенных пунктов — те, кто обращались, и те, кто проживает рядом — получат дополнительную возможность пройти обследование и получить верный результат, чтобы потом можно было приступить к лечению», – сказал губернатор. «Цель – создать единую систему ранней диагностики заболевания, то, чего раньше в регионе не было. Для этого мы приняли решение о создании 14 ЦАОП, в настоящее время еще два планируются – в Жирновске и Котельниково. Вопрос диагностики – первостепенный, раннее выявление повышает шансы на полное излечение», - заявил Андрей Бочаров. По его словам, жителям необходимо максимально понятно и доступно объяснять, как будет реализован этот проект, в связи с чем глава региона дал облкомздраву ряд поручений.