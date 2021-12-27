На Волгоградскую область надвигается очередной снегопад





В ночь со вторника на среду, 29 декабря, Волгоградскую область накроет очередной снегопад – по прогнозам синоптиков Волгоградского ЦГМС, он продлится до середины дня 30 декабря. Метеорологи также ожидают метель, туман, гололедно-изморозевые явления и отложения мокрого снега в отдельных районах региона. Волгоград тоже попадет под удар стихии.

В Волгоградской области ожидаются усиление восточного и юго-восточного ветра с порывами до 19 м/с и морозы до -16º. По данным погодного сервиса Ventusky, толщина снежного покрова к середине четверга в Волгограде достигнет 13 сантиметров, на севере области наметёт сугробы высотой 28 сантиметров.

Между тем, коммунально-дорожные службы до сих пор не оправились от последствий выпавшего на минувших выходных снега. Автомобилисты и пешеходы в Волгограде жалуются на нерасчищенные дороги и тротуары, несмотря на заверения мэрии о непрерывно работающей коммунальной технике. В администрации Волгоградской области минувшим утром также сообщали о 337 машинах, направленных на расчистку трасс регионального и федерального значения.