В Волгоградской области полицейский Дед Мороз вышел на дорогу





Праздничная акция под названием "Полицейский Дед Мороз" прошла на посту ДПС в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщили в региональном главке МВД, в сказочных персонажей - Деда Мороза и его внучку Снегурочку - перевоплотились сотрудники Госавтоинспекции, чтобы поздравить автомобилистов с предстоящими новогодними праздниками. Инспекторы также призвали водителей учитывать дорожные и погодные условия во время движения, обязательно использовать ремни безопасности в поездках и не допускать фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения.

Дед Мороз и Снегурочка вручили автомобилистам подарки и памятки с рекомендациями по безопасному управлению автомобилем в зимний период.



