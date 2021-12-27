В СберБанк Онлайн появились инвестиционные рекомендации





Сбер запустил новый сервис для помощи тем, кто хочет инвестировать на фондовом рынке, — «Инвестиционное консультирование. Подбор портфеля». Новый сервис поможет любому человеку сформировать подборку финансовых и инвестиционных продуктов, которая будет соответствовать его индивидуальным целям и возможностям, всего за несколько кликов.

Особенность нового сервиса в том, что он не требует от человека специфических знаний или опыта в инвестициях. Таким образом, собрать портфель инвестиционных инструментов может абсолютной любой человек. Воспользоваться новой услугой можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн: сервис «Подбор портфеля» находится по значку «+» в разделе «Инвестиции». В банковских мобильных приложениях такой сервис появился впервые.

Сначала интерактивный чат-бот в СберБанк Онлайн поможет любому желающему определить свой инвестиционный профиль, то есть ожидания человека по доходности от инвестиций, а также то, насколько он готов к возможному временному снижению вложений. Помимо этого, инвестиционный профиль учитывает персональную финансовую ситуацию человека (соотношение доходов и расходов, наличие кредитов, а также других финансовых инструментов) и уровень инвестиционного опыта. На основе этих данных сервис автоматических подберет сбалансированный и готовый набор инвестиционных инструментов — инвестиционный портфель.

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«Сегодня почти все наши инвестиционные продукты, доступные неквалифицированным инвесторам, выведены в ʺцифруʺ, то есть оформить их можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн в несколько кликов. Мы понимаем, что при онлайн-инвестировании у многих людей возникают сложности с подбором оптимального портфеля, выбором инвестинструментов, правильным реагированием на возможные колебания рынка и так далее. Если в офисе банка эти вопросы можно адресовать нашему специалисту, то в приложении с этой задачей теперь справляется наш новый сервис по подбору портфеля. Клиенту достаточно ответить на несколько вопросов о сроках и целях инвестиций, его готовности к риску, чтобы получить индивидуальную инвестиционную рекомендацию в мобильном приложении. Это поможет инвесторам достичь финансовых целей и минимизирует неверные решения при подборе и корректировке портфеля».

Формируется такой портфель на основе биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ). Основная цель — дать максимальную доходность с учетом персональных особенностей и возможностей человека. Использование биржевых фондов позволяет снизить расходы клиента. Так, комиссии в большинстве биржевых ПИФов не превышают 1%, что значительно меньше в сравнении с открытыми ПИФами. Помимо этого, каждый биржевой ПИФ представляет собой готовый и сбалансированный набор ценных бумаг, которые собраны в соответствие с каким-либо биржевым индексом (например, Индексом Мосбиржи, куда входят акции крупнейших российских компаний, или Индексом Государственных облигаций Московской Биржи, куда входят наиболее привлекательные выпуски гособлигаций).

Таким образом, с помощью нескольких биржевых ПИФов человек может вложиться в десятки и даже сотни различных ценных бумаг. Самостоятельно собирать и в дальнейшем ребалансировать аналогичных набор отдельно по каждой ценной бумаге — очень трудоемкий процесс, требующий от инвестора больших усилий, времени и знаний.

Светлана Арнаутова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:

«В России происходит активное формирование рынка массовых инвестиций. На данном этапе очень важно обратиться к передовым практикам, которые образовывают финансовый рынок. Сервис Сбера "Подбор портфеля" отвечает современным запросам рынка и рекомендует диверсифицированные портфели с научным подходом».



