Экономика

ВТБ Лизинг получил гран-при Национальной премии «Лизинговая сделка года 2021»

Экономика 27.12.2021 11:58
0
27.12.2021 11:58


Сделка между ГК ВТБ Лизинг и группой «Солар» по финансированию морского судна Rostrum Europe получила главный приз Национальной премии «Лизинговая сделка года 2021». Второй год подряд генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер стал лидером медиа-рейтинга руководителей лизинговой отрасли по версии «СКАН-Интерфакс», вновь получив признание за личный вклад в освещение событий рынка лизинга.
В июле 2021 г. ГК ВТБ Лизинг передал ГК Солар в финансовый лизинг наиболее экологичный в классе handysize сухогруз Rostrum Europe в рамках стратегического партнерства, о котором стороны заключили соглашение в ходе Петербургского международного экономического форума 2021. Сделка осуществлена на базе европейского субхолдинга ВТБ Лизинг с использованием международной практики и английского права. Она стала первой из пакета на 5 морских судов с общим объемом финансирования в 100 миллионов долларов США. Переданный в лизинг балкер задействован в организации экспортных перевозок, в том числе из портов РФ.
«Этот проект с группой «Солар» отличается не только повышенной технической сложностью, но и своей экологической направленностью в плане выбора наиболее эффективных типов судов с точки зрения защиты окружающей среды. ВТБ Лизинг всегда старается предлагать наиболее привлекательные предложения и максимально гибкие условия финансирования «зеленых» проектов наших партнеров. Серьезно относясь к проблеме устаревшего российского грузового флота, мы стремимся дать эффективные с финансовой точки зрения инструменты для ее решения. Для этого активно работаем с производителями, изучаем существующий опыт и привлекаем внимание клиентов к наиболее экологичным судам на рынке», - прокомментировал генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.
В рамках премии второй год подряд специальный приз от стратегического информационного партнера премии «СКАН-Интерфакс" в номинации «Лидер медиа-рейтинга руководителей лизинговой отрасли" получил генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер. Топ-менеджер компании стабильно занимает первую строчку рейтинга, который система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс выпускает совместно с медиа-порталом FedLeasing.ru, начиная с 2020 года. Эксперты вновь отметили личный вклад Дмитрия Ивантера в освещение событий рынка лизинга в текущем году и популяризацию лизинговых услуг в России.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

На "Бейкер стрит" всегда тепло! Квартиры с индивидуальным отоплением

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Звоните по телефону: +7-960-888-00-06

Экономика
27.12.2021 14:39
Экономика 27.12.2021 14:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.12.2021 13:06
Экономика 27.12.2021 13:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.12.2021 12:42
Экономика 27.12.2021 12:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.12.2021 12:36
Экономика 27.12.2021 12:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.12.2021 11:22
Экономика 27.12.2021 11:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.12.2021 17:21
Экономика 26.12.2021 17:21
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.12.2021 17:04
Экономика 24.12.2021 17:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.12.2021 16:07
Экономика 24.12.2021 16:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.12.2021 15:25
Экономика 24.12.2021 15:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.12.2021 15:22
Экономика 24.12.2021 15:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.12.2021 13:34
Экономика 24.12.2021 13:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.12.2021 12:32
Экономика 24.12.2021 12:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.12.2021 10:25
Экономика 24.12.2021 10:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.12.2021 10:22
Экономика 24.12.2021 10:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.12.2021 14:04
Экономика 23.12.2021 14:04
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:39
Тела трех человек обнаружены в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:32
В Волгоградской области полицейский Дед Мороз вышел на дорогуСмотреть фотографии
15:45
Сады Придонья: поздравляем с Новым годомСмотреть фотографииCмотреть видео
15:32
Под Волгоградом ввели режим ЧС из-за энергокатастрофыСмотреть фотографии
14:25
У "Волгоград Арены" готовят к открытию большой ледовый катокСмотреть фотографии
14:17
В Волжском открылась вторая модельная библиотекаСмотреть фотографии
13:50
Сотрудников УФСИН Волгоградской области подняли по тревогеСмотреть фотографии
13:06
ВТБ определил график работы офисов в новогодние праздникиСмотреть фотографии
12:59
В Волгоградской области неотложную помощь будут оказывать все новогодние дниСмотреть фотографии
12:49
В Волгоградской области коронавирус уходит из городов в селоСмотреть фотографии
12:42
Волгоградские фермеры повышают экономику сельхозпроизводства с помощью минеральных удобренийСмотреть фотографии
12:28
В Волгограде по просьбе горожан изменят автобусный маршрут №77Смотреть фотографии
12:10
Второй экс-директор психинтерната в Волгоградской области идет под судСмотреть фотографии
11:58
Губернатор Волгоградской области поручил своим замам не расслабляться на Новый годСмотреть фотографии
11:05
На трассе в Волгоградской области пострадала пассажирка опрокинувшейся легковушкиСмотреть фотографии
10:56
В Волгограде с 1 января изменятся маршруты трех троллейбусовСмотреть фотографии
10:52
В костюмах и без компромата: волгоградским депутатам Госдумы ищут водителей за миллион рублейСмотреть фотографии
10:47
Гололед выгнал на дороги в Волгоградской области три сотни спецмашинСмотреть фотографии
10:25
Препарат для ревакцинации поступил в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
08:29
Представлялись беженцами с Украины: трио мошенников осуждены в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:01
"Зарабатывают на больных": волгоградке с медотводом от прививки отказали в покупке билетаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:59
В Волгограде на уборку снежных завалов бросили дворниковСмотреть фотографии
17:32
Под Волгоградом УК отказывается от жильцов из-за споров по тарифамСмотреть фотографии
17:25
Дед Мороз прошел в Волгоградской области диспансеризациюСмотреть фотографии
17:21
В Волгоградской области долги по зарплате снизились до 32 миллионов рублейСмотреть фотографии
15:23
Безмасочника в Волжском оштрафовали на 15 тысяч рублейСмотреть фотографии
14:01
На острове Сарпинский в Волгограде сгорели два дома за два дняСмотреть фотографии
12:15
Коронавирус в Волгоградской области достиг минимума за последние полгодаСмотреть фотографии
11:44
На дорогах Волгоградской области за один день покалечились 16 человек, 3 погиблиСмотреть фотографии
10:43
На трассе «Волгоград-Москва» возобновили движение после метелиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 