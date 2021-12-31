



В преддверии Нового года в социальных сетях широко тиражируется шутка о том, что 2020-й и 2021-й – это будто бы один длинный и порядком поднадоевший год. С этим утверждением отчасти можно согласиться, но всё же невозможно отрицать, что уходящий год ничем не отличался от предыдущего. Изменилось всё, и вместе мы учились жить в новой реальности – бок о бок с коронавирусной угрозой, пытаясь дышать полной грудью.

Главным событием уходящего года стали, безусловно, наращивание кампании вакцинации от коронавируса. С каждым месяцем в Волгоградской области открывалось все больше и больше прививочных пунктов, жителей мотивировали вакцинироваться с помощью промоакций и других разнообразных мер





Несмотря на усилия властей, сдерживать COVID-19 становилось всё сложнее, и в начале июля волгоградцы познакомились с кардинально новым явлением – «антиковидными» QR-кодами . За полгода это вошло в обиход, и сегодня предъявление QR-кода о прививке, перенесенной болезни или отрицательном тесте стало вполне обыденной процедурой в сфере торговли и общепита. Правда, не все согласились с нововведениями – вряд ли скоро забудутся провокационный визит нескольких волгоградок в управление Роспотребнадзора и посещение суда в противогазе , надетом одной из них.





Тем не менее, коронавирусная угроза не спешит отступать, и за минувший год волгоградцы переждали сразу два локдауна: на майские праздники и в начале ноября . Однако эти нерабочие дни не идут ни в какое сравнение с тем локдауном, что пережили россияне весной 2020 года, когда даже мусор выносили и собаку выгуливали с выписанной самому себе справкой. В мае угроза заразиться не сдержала волгоградцев от организации долгожданных шашлыков, а в ноябре – от поездок в теплые страны.





Риск подхватить вирус не остановил жителей Волгоградской области и на День Победы: 8 мая на Мамаев курган одновременно пришли порядка 50 тысяч человек в надежде увидеть мультимедийную инсталляцию «Свет Великой Победы» . В 2020 году людей не пустили на главную высоту России, и им пришлось довольствоваться телетрансляцией. В этом же году из-за наплыва посетителей на первый показ инсталляции властям пришлось ограничить доступ на Мамаев курган, чтобы предотвратить распространение коронавируса.





Ажиотаж среди волгоградцев вызвало еще одно долгожданное событие, которое фактически определило собой весь уходящий год – освящение патриархом Московским и всея Руси Кириллом возрожденного собора Александра Невского . В Александровском саду собрались тысячи верующих со всей Волгоградской области, чтобы увидеть архиерея и праздничное богослужение, которое транслировалось на экранах возле храма. Часть верующих наблюдали за освящением в прямом эфире одного из федеральных телеканалов.





Огромное облегчение в этом году испытали все, кто ездит из Волжского в Волгоград и обратно: в конце августа было открыто движение по капитально отремонтированному мосту на Волжской ГЭС. Осенью специалисты продолжали работать в подмостовой части, и 27 октября было объявлено об окончании реконструкции.









Еще одним событием года определенно можно назвать начало ликвидации шламонакопителя волгоградского завода «Химпром», широко известного как «Белое море». К концу года специалисты расшифровали состав объекта и создали 3D-модель шламонакопителя. В ближайшее время инженеры подготовят как минимум два варианта ликвидации накопленного вреда, один из которых ляжет в основу проекта. В следующем году он пройдет госэкспертизу, а в 2023-2024 годах опасное наследие «Химпрома» будет наконец-то ликвидировано в один этап в рамках нацпроекта «Экология».





заболевшими наблюдателями СРЗП и признанием бюллетеней недействительными. В условиях коронавируса в Волгоградской области в этом году не только продолжалась реализация нацпроектов, но и бурно кипела политическая жизнь. В сентябре состоялись выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва: проголосовали почти 65% избирателей в регионе. Результаты оказались довольно предсказуемыми , но в ходе выборов не обошлось без локальных скандалов





Если в стороне от выборов оказались более 35% взрослых жителей Волгоградской области, то один из процессов неизбежно затронул абсолютно каждого человека – рекордное подорожание буквально всего в уходящем году. Особенно сильно цены подскочили на продукты питания: по последним данным, за год стоимость продовольствия выросла на 12,03% , в том числе на овощи и фрукты – на 27,49%. Бензин, от цен на который зависят практически все экономические процессы, подорожал за год на 4 рубля за литр. Заметно выросли цены и на автомобили и одежду – словом, на всё, чем мы ежедневно пользуемся.

В свою очередь, аналитики рынка труда в этом году наблюдали рекордное за последнее девять лет количество увольнений и столь же значительную численность вновь принятых работников. По мнению экспертов, это может свидетельствовать об оживлении экономики и возвращению к нормальной ротации кадров.









С таким уровнем игры «Ротору» далеко не по силам собрать полный стадион «Волгоград Арена», даже если бы сейчас не было коронавируса. Вместо них эту задачу успешно решила группа «Руки вверх!», концерт которой состоялся в конце июня. На выступление Сергея Жукова пришли десятки тысяч волгоградцев , которые и не думали носить маски и соблюдать дистанцию, да и в таких условиях это было просто невозможно. Грандиозный концерт вылился в последующем в грандиозный скандал: выяснилось, что он не был согласован с оперштабом , а организаторы понесли административную ответственность.

Вопросов не возникло у властей к другому мероприятию, которое прошло менее чем за месяц до выступления «Руки вверх!»: на музыкальном фестивале ParkSeason Fest был замечен даже бывший мэр Волгограда Виталий Лихачев. Днем под палящим солнцем людей было немного, зато к вечернему выступлению Ольги Бузовой и других хедлайнеров в ЦПКиО стало так же многолюдно, как во время ЧМ-2018. Вторая часть фестиваля должна была состояться в сентябре, но пандемия и здесь внесла свои коррективы, и ее перенесли на июль 2022 года.





Предсказать, каким будет наступающий 2022 год, до которого остались считанные часы. За последний месяц статистика заболеваемости коронавирусом неуклонно снижается в Волгоградской области, а уровень коллективного иммунитета к последней неделе декабря вырос почти до 60%. Тем не менее, вице-премьер Татьяна Голикова еще в начале декабря предсказала, что после новогодних праздников может произойти очередное увеличение числа зараженных. У экономистов в правительстве прогноз более радужный: они считают, что в 2022 году инфляция всё же снизится, и цены перестанут неприятно удивлять волгоградцев. Но, как говорится, поживём – увидим, и будем надеяться, что наступающий год станет действительно спокойнее, а мы будем чувствовать себя увереннее.