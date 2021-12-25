Общество

Гололед и метель ожидаются в Волгоградской области в выходные

Общество 25.12.2021 09:00
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25.12.2021 09:00


Неустойчивую погоду спрогнозировали синоптики в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС, с сегодняшнего дня и до понедельника в регионе возможен снег, мокрый снег, метель при усилении южного и юго-западного ветра до 20 метров в секунду.
Осложнится и ситуация на дорогах региона. Колебания температуры воздуха от плюсовых до минусовых могут  привести к образованию гололеда на трассах.


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