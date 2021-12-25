Гололед и метель ожидаются в Волгоградской области в выходные





Неустойчивую погоду спрогнозировали синоптики в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС, с сегодняшнего дня и до понедельника в регионе возможен снег, мокрый снег, метель при усилении южного и юго-западного ветра до 20 метров в секунду.

Осложнится и ситуация на дорогах региона. Колебания температуры воздуха от плюсовых до минусовых могут привести к образованию гололеда на трассах.