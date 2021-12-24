Сбер расширил возможности многоцелевого кредита

Экономика 24.12.2021 16:07
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24.12.2021 16:07
Теперь клиентам СберБанка доступен многоцелевой кредит при покупке квартиры по программе «Приобретение строящегося жилья». Согласно новым изменениям, клиент сможет оплатить кредитными средствами: сервис безопасных расчетов, сервис электронной регистрации, страховую премию по полису страхования жизни и здоровья от «Сбербанк страхование жизни», а также оплатить ремонт приобретаемой квартиры — сумма средств на такую услугу ограничена 20% от стоимости договора участия в долевом строительстве.
Максимальная сумма кредита по всем опциям программы «Многоцелевой кредит» составляет 90% от общей стоимости договора участия в долевом строительстве. Рассчитать ипотеку и подать заявку можно онлайн на Домклик.
Ранее заемщики могли воспользоваться «Многоцелевым кредитом» только в рамках программы «Приобретение готовое жилья».
Николай Васёв, Вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:
«Мы продолжаем совершенствовать пилотный проект «Многоцелевой кредит», запущенный в этом году. Сбер первым на рынке предоставил заемщикам возможность включить дополнительные расходы в сумму ипотечного кредита. Сервис Домклик нацелен на постоянное развитие и комфорт клиентов на всех этапах приобретения недвижимости, поэтому было принято решение распространить условия проекта на программу «Приобретение строящегося жилья» и облегчить процесс оплаты ремонта квартиры, сэкономив финансовые и эмоциональные ресурсы заемщика».
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