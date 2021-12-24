250 тысяч пользователей подключились к «легкому банку» ВТБ

Экономика 24.12.2021 15:22
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24.12.2021 15:22
С момента запуска «легкого банка» ВТБ (упрощенная версия ВТБ Онлайн) в ноябре этого года приложение уже скачали 250 тысяч клиентов других банков. Все они могут сразу после регистрации в приложении совершать операции в ВТБ на сумму до 15 тысяч рублей.
Упрощенная версия ВТБ Онлайн включает в себя 25 наиболее популярных функций для повседневных платежей и переводов. Она позволяет пройти регистрацию по номеру телефона, моментально получить карту банка и сразу совершать привычные операции.
За первый месяц наиболее популярными услугами стали цифровые кредитные и дебетовые карты, а также кредит наличными. Пользователи совершили переводы на сумму 50 млн рублей, из них более 85% - на выпущенную цифровую Мультикарту, оплатили свыше 5 тысяч платежей за услуги сотовой связи, штрафы, интернет и т.д. на сумму более 1,8 млн рублей.
«Банковская сфера достаточно долгое время была консервативной и традиционной – чтобы получить карту или оформить кредит нужно было идти в отделение. Ускоренное развитие цифровизации сделало привычным дистанционное решение любых финансовых вопросов. Теперь даже стать клиентом другого банка для использования ряда сервисов можно удаленно. Мы предложили такую услугу одними из первых и видим ее огромный потенциал: чуть больше чем за месяц ВТБ Онлайн скачали 250 тысяч клиентов других банков. Сейчас они бесплатно тестируют наши сервисы и, в перспективе, смогут легко и быстро получить доступ к полному спектру наших продуктов и услуг. В следующем году мы продолжим развивать наш продукт для того, чтобы показать возможности ВТБ максимально широкому числу российских клиентов», – отметил Святослав Островский, член правления ВТБ.
Мгновенный доступ к продуктам и услугам ВТБ можно получить, скачав ВТБ Онлайн. Для регистрации достаточно ввести номер телефона, ФИО и дату рождения. Затем пользователь сможет моментально выпустить цифровую Мультикарту с бесплатным обслуживанием. Ее можно без комиссий пополнять с карт других российских банков или привязать к Pay-сервису. За покупку по ней ВТБ начислит до 1,5% кешбэка при подключении опции лояльности. Для полного доступа ко всем услугам и продуктам ВТБ, пользователям необходимо будет заказать пластиковую карту, оформить ее доставку с курьером или забрать в офисе банка. Клиенты, прошедшие полную идентификацию до конца года, получат 1 000 рублей на счет после первой покупки по дебетовой карте.
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