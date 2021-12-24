Бочаров пообещал волгоградским депутатам и чиновникам трудный год





Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выступил на последнем в 2021 году заседании Волгоградской областной думы, где подвел итоги уходящего года и обозначил перед чиновниками и депутатами задачи на новый период. «Нам с вами, конечно, необходимо серьезно потрудиться, и мы с вами должны понимать: для всех нас, для органов власти легкой прогулки не будет», – заявил глава региона.

Обращаясь к парламентариям, Бочаров подчеркнул, что экономика России, в том числе Волгоградской области, работала в условиях серьезных глобальных вызов, но, тем не менее, региону удалось сохранить стабильное социально-экономическое положение. «Даже несмотря на то, что год еще не закончился, все социальные обязательства выполняются и будут выполнены в полном объеме, – отметил губернатор. – Программы и проекты развития, определенные на 2021 год как приоритетные, будут исполнены с надлежащим качеством».

Особое внимание глава региона уделил работе системе здравоохранения, которая сейчас испытывает колоссальные нагрузки и при этом продолжает выполнять возложенные задачи. Андрей Бочаров в очередной раз поблагодарил врачей и добровольцев за самоотверженность и труд в условиях повышенной нагрузки на передовой борьбы с коронавирусом. Отдельным пунктом обращения стала антиковидная поддержка предприятий малого и среднего бизнеса: за два года на нее было потрачено 7,2 млрд бюджетных рублей. В ноябре волгоградские малые и средние предприятия также получили полмиллиарда рублей из федерального бюджета в качестве компенсации за ноябрьский локдаун. «А сегодня, уважаемые депутаты, вы утвердили четвертый пакет мер региональной поддержки волгоградского бизнеса на 2022 год с суммарным объемом еще почти в 2,8 млрд рублей», – сказал губернатор.





Бочаров также заявил том, что консолидированный бюджет Волгоградской области по прогнозу будет исполнен с превышением показателей по доходной части (+7,6% или + 11,6 млрд рублей). «Планируется, что общий объем доходов консолидированного бюджета составит 164,1 миллиарда рублей, областного – 142,4 миллиарда рублей. В связи с пандемией существенно сократились поступления от сектора МСП и значительно выросла господдержка. Но необходимо отметить, что в этом году по сравнению с прошлым годом есть рост по налогу на прибыль, налогу на доходы физических лиц, по акцизам, единому сельхозналогу и по ряду других поступлений. Именно поэтому нам удалось не только компенсировать выпадающие доходы, но и значительно расширить доходную базу», – прокомментировал глава региона.

С 2014 года доходная часть как консолидированного, так и областного бюджетов увеличилась более чем в два раза, подчеркнул губернатор. К положительным моментам исполнения бюджета 2021 года он также отнес сокращение на 15% расходов на обслуживание госдолга и отказ от коммерческих кредитов на пополнение остатка средств бюджета.

Завершая выступление, Андрей Бочаров поблагодарил депутатов за работу и обозначил первоочередные линии работы органов власти Волгоградской области. К ним губернатор отнес реализацию национальных проектов, промышленность, сельское хозяйство, строительство и дорожную отрасль, внешнюю торговлю, инвестиции и мероприятия по 800-летию Александра Невского, а также состоявшиеся выборы в Госдуму. «Безусловно, главными задачами остаются защита жизни и здоровья людей, повышение доходов семей и качества жизни жителей Волгоградской области, – резюмировал глава региона. – До Нового года остается совсем немного времени. Пользуясь случаем, поздравляю вас, всех жителей Волгоградской области с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, благополучия, успехов и удачи!».