На Спартановке в Волгограде остывают дома из-за коммунальной аварии

Происшествия 24.12.2021 12:33
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24.12.2021 12:33
В Тракторозаводском районе Волгограда коммунальщики ищут место порыва на участке сети, запитанной от котельной 412, обеспечивающей теплом и горячей водой ряд потребителей. Как сообщили ИА «Высота 102» в ООО «Концессии теплоснабжения», бригады приступили к обследованию трубопроводов. До выявления поврежденного участка теплоснабжение потребителей осуществляется на пониженных параметрах. После локализации технологического нарушения на фрагменте сети начнутся восстановительные работы, параметры подачи ресурса на котельной будут нормализованы, заверили в компании. Котельная 412, расположенная на улице Гороховцев, обеспечивает ресурсом 124 многоквартирных дома.
Напомним, накануне в Урюпинске из-за порыва на водопроводе в домах и соцобъектах пропало тепло и горячая вода. Аварию удалось устранить только сегодня к четырем часам утра. Накануне вечером в Волгограде из-за порыва сети на магистральном трубопроводе на участке между ул. 7-ой Гвардейской дивизии и Пражской в Центральном районе Волгограда ряд домов на несколько часов остался без воды.
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