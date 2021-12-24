Политика

В Волгоградской облдуме назначили новых председателей двух комитетов

Политика 24.12.2021 10:34
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24.12.2021 10:34


На должность председателя парламентского комитета по образованию, науке, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Волгоградской облдумы назначен Алексей Рыгин.  Руководителем комиссии по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области стал Сергей Четвериков. Соответствующие постановления приняты региональным парламентом на сегодняшнем заседании, сообщает ИА "Высота 102". 
Напомним, ранее эти должности занимали Алексей Волоцков и Олег Савченко. 24 сентября 2021 года их полномочия были досрочно прекращены в связи с избранием в Госдуму. 

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