В Урюпинске полностью ликвидировали аварию на водопроводе

Общество 24.12.2021 09:09
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24.12.2021 09:09
Ремонтно-восстановительные работы в Урюпинске, где накануне из-за порывов на водопроводе часть города осталась без воды и отопления, закончились сегодня в четыре утра. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Урюпинска, с этого часа началось наполнение водоводов для подачи ресурса населению. Во избежание новых порывов вода подается под малым давлением. Постепенно она начнет поступать потребителям в дома и на другие объекты, подчеркнули в администрации городского округа.
Напомним, накануне утром в Урюпинске был объявлен режим повышенной готовности из-за коммунального ЧП. Часть домов, школы, детские сады остались без отопления и воды, уроки и занятия были отменены. При том, что в Урюпинске ударили морозы ниже 20 градусов. Жители города, чьи квартиры не были обесточены, предлагали семьям с детьми, которые замерзали в своих домах, временное размещение. Также пункт был развернут в гостинице «Урюпинская». Накануне днем в городе удалось восстановить теплоснабжение, однако вода появилась не во всех домах.
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