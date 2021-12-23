Под Волгоградом загорелся лишенный лицензии мусорный полигон

Происшествия 23.12.2021 16:19
0
23.12.2021 16:19
Возгорание, по предварительным данным, произошло на скандально известном мусорном полигоне ПК "Альянс" в Волжском. Жители улицы Александрова, откуда хорошо видны клубы черного дыма, сообщили в редакцию о пожаре на этом проблемном объекте. В ГУ МЧС по Волгоградской области в свою очередь отметили, что никаких сообщений о возгорании полигона ТКО к ним не поступало. Информация уточняется.
Полигон промышленных отходов ПК "Альянс" расположен около города Волжского. Его площадь составляет около 20 га. Пожары здесь были и ранее. Летом текущего года стало известно, что в Следственное управление СК РФ по Волгоградской области переданы материалы для возбуждения уголовного дела в отношении председателя этого мусорного полигона. Как сообщало межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, по итогам совместной проверки с межрайонной природоохранной прокуратурой был обнаружен состав преступления по статье "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов". Сообщалось, что председателю производственного кооператива грозит еще одно уголовное дело в связи с незаконным предпринимательством. Это связано с получением прибыли за размещение на полигоне отходов I-IV класса опасности при отсутствии лицензии — ее действие было приостановлено 30 апреля 2020 года и в дальнейшем она была аннулирована. Тем не менее, больше года на гигантскую незаконную свалку рядом с промзоной Волжского продолжали привозить мусор.
Реклама
В центре Волгограда ликвидируют порыв на магистральном трубопроводе23.12.2021 20:13
Происшествия 23.12.2021 20:13
Несовершеннолетняя волгоградка украла в магазине алкоголь для мамы23.12.2021 17:14
Происшествия 23.12.2021 17:14
В Волгограде задержали пьяного водителя без прав, но с веществом23.12.2021 14:38
Происшествия 23.12.2021 14:38
В Волгограде сгорел рейсовый автобус №223.12.2021 12:32
Происшествия 23.12.2021 12:32
Смертность от коронавируса в Волгоградской области снизилась до уровня октября23.12.2021 12:27
Происшествия 23.12.2021 12:27
В Волгограде сгорела иномарка представительского класса23.12.2021 11:47
Происшествия 23.12.2021 11:47
В Волгограде зажатого в машине пенсионера вызволяли с помощью бензопилы23.12.2021 10:56
Происшествия 23.12.2021 10:56
Часть Урюпинска Волгоградской области осталась без тепла и воды23.12.2021 10:32
Происшествия 23.12.2021 10:32
В Волгограде разыскивают сбившего подростка водителя22.12.2021 11:25
Происшествия 22.12.2021 11:25
В Волгоградской области осудят трех женщин за кражу кладбищенского забора22.12.2021 10:35
Происшествия 22.12.2021 10:35
Водитель и пассажир «буханки» пострадали в лобовом ДТП в Волгограде21.12.2021 10:15
Происшествия 21.12.2021 10:15
В Волгоградской области 12 человек устроили массовую охоту на косуль21.12.2021 09:26
Происшествия 21.12.2021 09:26
Интернет-путана обманула волгоградского безработного на 110 тысяч рублей20.12.2021 10:00
Происшествия 20.12.2021 10:00
В Волгограде водитель-«торопыга» устроил массовое ДТП19.12.2021 10:13
Происшествия 19.12.2021 10:13
Под Волгоградом женщина-водитель пошла на обгон и протаранила автомобиль19.12.2021 09:56
Происшествия 19.12.2021 09:56
Реклама