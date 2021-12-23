В Урюпинске восстановлено теплоснабжение домов и соцобъектов

Общество 23.12.2021 15:07
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23.12.2021 15:07
В Урюпинске Волгоградской области восстановлено теплоснабжение всех объектов и жилых домов. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, также частично удалось наладить водоснабжение. Нет воды еще в районе улицы Мичурина, Горы Восточной, Энергогородка.
В администрации города обещают полностью закончить ремонтные работы к 17-00. Между тем, жители домов, оставшихся без отопления, жалуются на то, что температура в квартирах упала до +13 градусов. В столице российской провинции сегодня морозы до -21 градуса.
Напомним, сегодня утром в Урюпинске произошли порывы на водопроводе в двух местах. Аварию устраняют сотрудники и техника МУП «Водоканал» и ООО «Концессия теплоснабжения Поволжья». Были приостановлены занятия в школах и в детских садах города. В гостинице «Урюпинская» развернули пункт временного пребывания граждан. В городе объявили режим повышенной готовности.
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