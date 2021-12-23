



Сегодня в Москве состоится очередная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Как сообщает ИА «Высота 102», из-за антикоронавирусных ограничений количество участников мероприятия ограничено – возможность задать вопросы главе государства будут у 507 человек.

Из Волгоградской области на пресс-конференцию Владимира Путина отправились три человека. Это Екатерина Голод, гендиректор ООО «ИД "Волгоградская правда"», Сергей Григоренко, фотокорреспондент газеты «Волгоградская правда», директор государственного бюджетного учреждения Волгоградской области «РИАЦ» Сергей Басалаев, а также Анна Корохова с МТВ. Эти структуры, напомним, полностью или частично находятся на содержании регионального и городского бюджетов. Так, конечным бенефициаром ООО «ИД "Волгоградская правда"» является облкомимущество . Интересно, что в списке аккредитованных журналистов Екатерина Голод и Сергей Басалаев представлены как корреспонденты. Впрочем, остальных журналистов в перечне записали так же.

А какой вопрос вы бы хотели задать президенту Владимиру Путину?