В больницах Саратова остаются трое пострадавших в ДТП с автобусом из Волгоградской области





Из саратовской больницы сегодня выписали 32-летнего жителя Волгоградской области, пострадавшего в результате ДТП с рейсовым автобусом «Жирновск – Саратов». Как сообщили в облкомздраве, сейчас в медучреждениях Саратова остаются еще трое пострадавших. Состояние одного 23-летнего пациента медики оценивают как тяжелое, остальных – удовлетворительное.

Накануне из больницы выписали 31-летнего мужчину. Ранее медики перевели на амбулаторное лечение 19-летнюю девушку и 31-летнего жителя Волгоградской области, которых госпитализировали после аварии. Сразу после осмотра отказался от госпитализации 22-летний пассажир рейсового автобуса.

Напомним, днем 18 декабря рейсовый автобус из Жирновска Волгоградской области протаранил несколько автомобилей и ограждение двора многоквартирного дома на улице Новоузенской в Саратове. По словам водителя, у транспортного средства отказали тормоза. Прокуратуры Саратовской и Волгоградской областей, СУ СКР по Саратовской области начали проверку по факту произошедшего. В автобусе находились 19 человек, восемь из них пострадали и были доставлены в больницу №1 города Саратова. Волгоградские профильные ведомства находятся на связи с коллегами из Саратовской области. Ранее поручения в связи с произошедшим ДТП дал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Фото: ГУ МЧС России по Саратовской области



