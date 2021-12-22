В больницах Саратова остаются трое пострадавших в ДТП с автобусом из Волгоградской области

Общество 22.12.2021 20:38
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22.12.2021 20:38
Из саратовской больницы сегодня выписали 32-летнего жителя Волгоградской области, пострадавшего в результате ДТП с рейсовым автобусом «Жирновск – Саратов». Как сообщили в облкомздраве, сейчас в медучреждениях Саратова остаются еще трое пострадавших. Состояние одного 23-летнего пациента медики оценивают как тяжелое, остальных – удовлетворительное.
Накануне из больницы выписали 31-летнего мужчину. Ранее медики перевели на амбулаторное лечение 19-летнюю девушку и 31-летнего жителя Волгоградской области, которых госпитализировали после аварии. Сразу после осмотра отказался от госпитализации 22-летний пассажир рейсового автобуса.
Напомним, днем 18 декабря рейсовый автобус из Жирновска Волгоградской области протаранил несколько автомобилей и ограждение двора многоквартирного дома на улице Новоузенской в Саратове. По словам водителя, у транспортного средства отказали тормоза. Прокуратуры Саратовской и Волгоградской областей, СУ СКР по Саратовской области начали проверку по факту произошедшего. В автобусе находились 19 человек, восемь из них пострадали и были доставлены в больницу №1 города Саратова. Волгоградские профильные ведомства находятся на связи с коллегами из Саратовской области. Ранее поручения в связи с произошедшим ДТП дал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Фото: ГУ МЧС России по Саратовской области
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