Федеральные эксперты – о прямой линии губернатора Волгоградской области: «Бочарову удалось избежать "стерильности"»
Политика 22.12.2021 18:48
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22.12.2021 18:48
В преддверии большой пресс-конференции президента Владимира Путина руководители многих субъектов поспешили выполнить поручение главы государства и провести прямую линию. Не стал исключением и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, который за 3 часа 16 минут ответил на 39 вопросов в прямом эфире регканала «Волгоград 24». Эксперты по-разному оценивают ее итоги, но бесспорно одно – трансляция вызвала небывалый интерес как телеаудитории – она выросла в 6 раз, – так и пользователей в сети.
По старой доброй традиции за пару суток до дня «икс» из своих уютных telegram-норок выбрались словоохотливые «доброжелатели», предрекая «вылизанную», «ванильную» прямую линию. Некоторые среди них были убеждены и убеждали своих немногочисленных подписчиков, что не прозвучат в эфире вопросы ни про реорганизацию онкоцентров, ни про трассу через пойму. А выяснив по ходу прямой линии, что вопросы и обращения людей озвучены «как есть», немедленно принялись полоскать ту самую оговорку в духе Лаврова, склоняя её на все лады.
Вот только доля охвата у «Волгоград 24» резко выросла не тогда, когда проскочило злосчастное словечко, а с 14.00, когда началась прямая линия. А в социальных сетях на первое место вышло обсуждение проблем здравоохранения, которым Андрей Бочаров уделил действительно много внимания, пишет telegram-канал «brief незыгарь». Политтехнологи и аналитики telegram-канала «16 негритят», в свою очередь, отметили, что губернатор с человеческим лицом – нечастое явление, при том, что Бочарова нет в соцсетях, которым он предпочитает «олдскульные», живые форматы общения с людьми.
«Прямое общение губернатора в эфире выводит телеканал в топ рейтинга по просматриваемости. Как раз потому, что Андрей Бочаров был эмоционален, честен, не уходил от открытых вопросов, и ему удалось избежать "стерильности"», – пишет «16 негритят».
Впрочем, федеральные аналитики отметили и недостатки состоявшейся прямой линии, сосредоточившись на системных вещах, а не проскользнувших оговорках. По мнению автора telegram-канала «Вот как-то так», прямой линии не хватило интерактивности из-за отсутствия телефонных звонков в студию и просмотра комментариев в интернете в режиме реального времени. Однако это, считает эксперт, не помешало Бочарову удержать аудиторию эфира.
«Вопросы задавались на разные темы, в том числе и проблемные. Ответы Бочарова были прямые и системные, – пишет «Вот как-то так». – Ему удалось сохранить образ погруженного во все проблемы политика, не уходящего от острых вопросов. Из обязательной процедуры Бочаров вышел с минимальными потерями, оставшись "при своих"».
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