Банк «Открытие»: по итогам 2022 года инфляция замедлится вдвое

Экономика 22.12.2021 18:08
0
22.12.2021 18:08
Руководитель аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Анна Морина комментирует.
Несмотря на быстрое распространение нового штамма коронавируса, сейчас есть все основания ожидать достаточно мягкого сценария развития пандемии. «Омикрон» показывает высокие темпы заражаемости – в 60 раз выше предыдущих вариантов – однако дополнительных летальных случаев не происходит. И если это не недостаток статистики, а действительно более слабый штамм, он может выступить натуральной прививкой, позволив сформировать коллективный иммунитет.
Уже можно говорить о том, что прогнозы на восстановление экономик всех стран в 2021 году оправдались – ряд поддерживающих мер, предпринятых правительствами, справились со своей задачей. Положительная динамика отмечена и в России. Так, ВВП в текущем году показал плановый восстановительный рост на уровне 3,8%. Наибольшие темпы восстановления были в розничной торговле, добыче нефти и в сфере платных услуг. Отраслям промышленного производства и строительства также удалось выйти на доковидные показатели.
При этом доходы населения серьезной положительной динамики не показали: без учета единоразовых социальных выплат от государства реальные располагаемые доходы не увеличились. На этом фоне рос интерес граждан к кредитам: выдача ипотеки выросла в 2,3 раза, автокредитов – в 4,5 раза, рост потребительских кредитов составил 2,5 раза. Выдачу кредитов все более опережает прирост депозитов, что тормозит динамику потребления населения. По нашим оценкам, в следующем году реальные располагаемые доходы покажут небольшой рост – на 1,4%.
По оценкам «Открытие Research», восстановительный рост ВВП по итогам этого года практически подошел в концу, и в следующем году темпы роста вернутся к более умеренным 2,7%, поскольку исчезнет эффект низкой базы 2020 года. Экспортные сектора экономики станут основными драйверами, а за счет внутреннего спроса рост составит до 1%. Высокие ставки также будут сдерживать рост экономики.
Разогнавшаяся инфляция к концу 2021 года достигнет 8,3%, в начале 2022 года возможен всплеск до уровня 9%, но к концу следующего года она снизится до 4,2% за счет ожидаемой коррекции цен на мировых продовольственных рынках, а также высокой базы текущего года.
Реклама
В свой профессиональный праздник энергетики подвели итоги уходящего года22.12.2021 20:47
Экономика 22.12.2021 20:47
Волгоградская область перевыполнила цель по созданию потоков-образцов на предприятиях22.12.2021 17:58
Экономика 22.12.2021 17:58
Банк «Открытие» сделал выгоднее операции обмена валют для предпринимателей22.12.2021 12:51
Экономика 22.12.2021 12:51
111 тысяч выплат через СберБанк Онлайн было осуществлено по страховому возмещению по вкладам банков с отозванной лицензией22.12.2021 11:54
Экономика 22.12.2021 11:54
ВТБ запустил цифровое рефинансирование ипотеки в Волгограде22.12.2021 11:33
Экономика 22.12.2021 11:33
Расчетный листок теперь можно получать в СберБанк Онлайн22.12.2021 11:31
Экономика 22.12.2021 11:31
Победитель конкурса в инстаграме получит четверть миллиона рублей от банка «Открытие»22.12.2021 11:03
Экономика 22.12.2021 11:03
Двойной праздник: в «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» отмечают День энергетика и 65-летие Волгоградской ТЭЦ-222.12.2021 09:15
Экономика 22.12.2021 09:15
Сбер запустил программу льготного рефинансирования ипотеки для семей с детьми21.12.2021 16:14
Экономика 21.12.2021 16:14
«Открытие Инвестиции» определили самые прибыльные инвестиционные продукты 2021 года21.12.2021 15:20
Экономика 21.12.2021 15:20
Сбер стал лидером по использованию цифрового профиля гражданина21.12.2021 13:09
Экономика 21.12.2021 13:09
Сбер подвёл предварительные итоги работы розничного блока в 2021 году21.12.2021 12:43
Экономика 21.12.2021 12:43
ВТБ: мошенники обещают россиянам «выплаты» за трудовой стаж21.12.2021 11:00
Экономика 21.12.2021 11:00
Предприниматели Волгоградской области предпочитают онлайн-кредитование21.12.2021 09:59
Экономика 21.12.2021 09:59
Рост цен на продукты питания ускорился в Волгоградской области21.12.2021 09:41
Экономика 21.12.2021 09:41
Реклама