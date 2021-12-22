Расследования 22.12.2021 17:33
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22.12.2021 17:33
Срок содержания под стражей оставлен без изменения Арсену Мелконяну, которого обвиняют в нанесении смертельных ран волгоградцу Роману Гребенюку из-за ссоры в школьном чате. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, защитник Мелконяна обжаловал постановление о продлении меры пресечения, просил его отменить и избрать в отношении его подзащитного домашний арест. Волгоградский областной суд рассмотрел ходатайство и не нашел оснований для изменения или отмены избранной в отношении Мелконяна меры пресечения, а также новых обстоятельств, исключающих применение указанной меры. Постановление районного суда оставлено без изменения, а апелляционная жалоба - без удовлетворения. Обвиняемый в тяжком преступлении останется в СИЗО Волгограда до 1 апреля 2022 года.
Напомним, в настоящее время идет судебный процесс по громкому делу об убийстве Романа Гребенюка из-за ссоры в родительском чате. На скамье подсудимых – Арсен Мелконян, его сестра Анна и ее муж Арман Смбатян. Члены семьи обвиняются по нескольким статьям уголовного кодекса после преступления, которое было совершено в октябре прошлого года. Арсен Мелконян публично нанес удары по голове Роману, тот потерял сознание и через несколько дней скончался. Следствие считает подстрекателем силового метода выяснения отношений Анну Мелконян, оскорбившуюся сообщениями в родительском чате. Она, по версии следователей, подговорила мужа и брата отомстить Роману.
Это преступление вызвало широкий общественный резонанс. Родственникам грозит до 15 лет лишения свободы.
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