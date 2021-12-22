Расследования

В Волгограде фигурант дела об убийстве из-за ссоры в школьном чате останется в СИЗО до весны

Расследования 22.12.2021 17:33
0
22.12.2021 17:33


Срок содержания под стражей оставлен без изменения Арсену Мелконяну, которого обвиняют в нанесении смертельных ран волгоградцу Роману Гребенюку из-за ссоры в школьном чате. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, защитник Мелконяна обжаловал постановление о продлении меры пресечения, просил его отменить и избрать в отношении его подзащитного домашний арест. Волгоградский областной суд рассмотрел ходатайство и не нашел оснований для изменения или отмены избранной в отношении Мелконяна меры пресечения, а также новых обстоятельств, исключающих применение указанной меры. Постановление районного суда оставлено без изменения, а апелляционная жалоба - без удовлетворения. Обвиняемый в тяжком преступлении останется в СИЗО Волгограда до 1 апреля 2022 года. 
Напомним, в настоящее время идет судебный процесс по громкому делу об убийстве Романа Гребенюка из-за ссоры в родительском чате. На скамье подсудимых – Арсен Мелконян, его сестра Анна и ее муж Арман Смбатян. Члены семьи обвиняются по нескольким статьям уголовного кодекса после преступления, которое было совершено в октябре прошлого года.  Арсен Мелконян публично нанес удары по голове Роману, тот потерял сознание и через несколько дней скончался. Следствие считает подстрекателем силового метода выяснения отношений Анну Мелконян, оскорбившуюся сообщениями в родительском чате. Она, по версии следователей, подговорила мужа и брата отомстить Роману. 
Это преступление вызвало широкий общественный резонанс. Родственникам грозит до 15 лет лишения свободы. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

На "Бейкер стрит" всегда тепло! Квартиры с индивидуальным отоплением

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Звоните по телефону: +7-960-888-00-06

Расследования
22.12.2021 19:28
Расследования 22.12.2021 19:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.12.2021 16:28
Расследования 22.12.2021 16:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.12.2021 15:46
Расследования 22.12.2021 15:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.12.2021 09:57
Расследования 22.12.2021 09:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.12.2021 19:34
Расследования 21.12.2021 19:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.12.2021 17:49
Расследования 21.12.2021 17:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.12.2021 15:55
Расследования 21.12.2021 15:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.12.2021 11:48
Расследования 21.12.2021 11:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.12.2021 07:41
Расследования 21.12.2021 07:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.12.2021 12:28
Расследования 20.12.2021 12:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.12.2021 12:14
Расследования 20.12.2021 12:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.12.2021 12:24
Расследования 19.12.2021 12:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.12.2021 20:34
Расследования 17.12.2021 20:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.12.2021 17:26
Расследования 17.12.2021 17:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.12.2021 15:12
Расследования 17.12.2021 15:12
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:47
В свой профессиональный праздник энергетики подвели итоги уходящего годаСмотреть фотографии
20:38
В больницах Саратова остаются трое пострадавших в ДТП с автобусом из Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:28
«Легкие» деньги: волгоградцев завлекают объявлениями с космической доходностьюСмотреть фотографии
17:58
Волгоградская область перевыполнила цель по созданию потоков-образцов на предприятияхСмотреть фотографии
17:33
В Волгограде фигурант дела об убийстве из-за ссоры в школьном чате останется в СИЗО до весныСмотреть фотографии
17:14
Огромную елку из металла монтируют у "Волгоград Арены"Смотреть фотографии
17:03
Новому директору парка «Волго-Ахтубинская пойма» повысили зарплатуСмотреть фотографии
16:28
Отвергнутый поклонник обвинил волгоградку в воровствеСмотреть фотографии
15:46
В Волгограде псевдоинвалиду присудили огромный штрафСмотреть фотографии
15:09
Депутаты Волгоградской облдумы лишат административный кодекс эротикиСмотреть фотографии
15:03
В Волгограде начал работу сервис быстрой доставки Ozon ExpressСмотреть фотографии
14:28
«Волжские стоки» наказали за просрочку экологических платежейСмотреть фотографии
13:00
Самолет Уфа – Ростов-на-Дону из-за снегопада приземлился в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:54
УЦН 2.0: мобильная связь от «Ростелекома» пришла в 33 малых поселения Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:29
Заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области упала до уровня августаСмотреть фотографии
12:03
Есть сложные участки: снежные трассы расчищают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:50
Экс-главный тренер волгоградского клуба Дмитрий Хохлов: «Желаю забыть «Ротор»Смотреть фотографии
11:25
В Волгограде разыскивают сбившего подростка водителяСмотреть фотографии
10:35
В Волгоградской области осудят трех женщин за кражу кладбищенского забораСмотреть фотографии
10:32
Волгоградский суд заставил власти обустроить мусорные площадкиСмотреть фотографии
10:23
Новогодний Патруль c Volkswagen Волга-РастСмотреть фотографии
10:05
Чудотворную икону привезли в Урюпинск из Москвы после реставрацииСмотреть фотографии
09:57
«У нее горели глаза»: жителя Волгоградской области отправили в колонию за поджог «ведьмы»Смотреть фотографии
09:15
Двойной праздник: в «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» отмечают День энергетика и 65-летие Волгоградской ТЭЦ-2Смотреть фотографии
08:11
Все в одной: на жителей Волгоградской области заведут картыСмотреть фотографии
20:45
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров: «Я стараюсь становиться на место простого человека»Смотреть фотографии
19:34
«Наши жизни переедут составы»: следователи нагрянули в принесенный в жертву большой стройке поселок ВолгоградаСмотреть фотографии
18:02
Непривитая верстальщица районки в Волгоградской области подала в суд из-за отстранения от работыСмотреть фотографии
17:49
Волгоградца осудили за пьяную угрозу взорвать автовокзалСмотреть фотографии
16:49
Снежный циклон с морозами захватит Волгоградскую областьСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 