Огромную елку из металла монтируют у "Волгоград Арены"

Общество 22.12.2021 17:14
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22.12.2021 17:14
Девятиметровую елку из металла устанавливают в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде. Как сообщили в мэрии, необычный новогодний объект под названием "елка-хамелеон" украсят 280 светодиодов. Конструкция выполнена в форме спирали с 2-метровой пятиконечной звездой на макушке.
Арт-объект расположится возле стадиона "Волгоград Арена" и зимними горками. Скоро в парке появится и естественный ледовый каток площадью 750 квадратных метров. Для новогодних забав будет использована территория искусственного водоема, который сделали в ЦПКиО летом этого года. Прокатиться на коньках жители города смогут с установлением в Волгограде стабильной минусовой температуры воздуха, когда глубина замерзания воды в пруду достигнет 40 сантиметров. На прилегающей к катку территории уже оборудованы отдельные зоны для фудкорта и пункт проката коньков.
В парке также смонтировали площадку, где горожане смогут потренироваться в меткости в хоккейные ворота. Для новогоднего настроения объект украсили гирляндами и подсветкой зеленых насаждений.
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