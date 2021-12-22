Самолет Уфа – Ростов-на-Дону из-за снегопада приземлился в Волгограде

Общество 22.12.2021 13:00
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22.12.2021 13:00
Самолет авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс из Уфы в Ростов-на-Дону, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда из-за непогоды в пункте назначения. Борт приземлился 22 декабря в 07.23 и вылетел в Ростов-на-Дону в 08.15, сообщила ИА «Высота 102» специалист по связям с общественностью ПАО «Международный аэропорт Волгоград» Анастасия Голодова.
По данным сервиса Flightradar24, около 06.40 воздушное судно совершило круг над городом Шахты Ростовской области, после чего было перенаправлено из аэропорта Платов в Волгоград, чтобы переждать непогоду. По сообщениям ростовских СМИ, минувшей ночью на областную столицу обрушился сильный снегопад, который также спровоцировал 8-балльные пробки.
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