Самолет Уфа – Ростов-на-Дону из-за снегопада приземлился в Волгограде





Самолет авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс из Уфы в Ростов-на-Дону, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда из-за непогоды в пункте назначения. Борт приземлился 22 декабря в 07.23 и вылетел в Ростов-на-Дону в 08.15, сообщила ИА «Высота 102» специалист по связям с общественностью ПАО «Международный аэропорт Волгоград» Анастасия Голодова.

По данным сервиса Flightradar24, около 06.40 воздушное судно совершило круг над городом Шахты Ростовской области, после чего было перенаправлено из аэропорта Платов в Волгоград, чтобы переждать непогоду. По сообщениям ростовских СМИ, минувшей ночью на областную столицу обрушился сильный снегопад, который также спровоцировал 8-балльные пробки.