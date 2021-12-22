



Сбербанк произвел 111 тысяч выплат вкладчикам банков с отозванной лицензией. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель Председателя Правления Сбербанка, руководитель блока «Розница» Сбербанка Кирилл Царёв. Сумма выплат в 3 раза выше в сравнении с прошлым годом. Также доля заявлений, оформленных через удаленные каналы банка, выросла на 22% и составила 40% от всех выплат.

Получение страхового возмещения по вкладам банков с отозванной лицензией в приложении СберБанк Онлайн становится все более популярным способом, поскольку деньги можно получить в несколько кликов. Сервис по страхованию вкладов в СберБанк Онлайн был запущен летом 2020 года, исключив необходимость личного визита в банк. Деньги поступают на счёт в течение 3 рабочих дней, а документы оформляются в электронном виде.

Сервис «Страховые выплаты» доступен в разделе «Сервисы» — «Государственные услуги» в приложении СберБанк Онлайн.



