Расчетный листок теперь можно получать в СберБанк Онлайн

Экономика 22.12.2021 11:31 Новости компаний
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22.12.2021 11:31 Новости компаний
Компании, реализующие со СберБанком зарплатные проекты, получили возможность предоставлять сотрудникам расчётные листки в электронном виде. Об этом рассказал заместитель председателя Правления Сбербанка Кирилл Царёв во время пресс-конференции.
Сервис доступен в мобильном приложении СберБанк Онлайн, где расчетный листокможно просмотреть в личном кабинете пользователя. При этом работодатель избавляется от необходимости распечатывать данные на бумаге и передавать их сотрудникам. Информация доступна сотрудникам в любое время и на любом расстоянии буквально в несколько кликов.
Максимально упрощена и процедура подготовки расчётных листков: данные загружаются работодателем пакетно через интерфейс СберБизнес. После этого сотрудникам приходят соответствующие push-уведомления. Для компаний и их сотрудников новая услуга бесплатна.
Кирилл Царёв, заместитель председателя правления Сбербанка: «СберБанк последовательно идёт по пути максимальной диджитализации своих сервисов. Новая опция«Электронный расчётный листок»не только очень удобна пользователям - сотрудникам компаний с зарплатными проектами в нашем банке, но и позволяет работодателям оптимизировать бухгалтерский функционал. Не будем забывать и о "зелёной" составляющей проекта: для компаний, проводящих активную ESG-политику, отказ от бумажного делового оборота весьма актуален, особенно если речь идёт о значительной численности персонала».
Новый сервис стал еще одной привилегией, которую имеют клиенты банка, получающие заработную плату в Сбере.
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