Чудотворную икону привезли в Урюпинск из Москвы после реставрации





В Урюпинской епархии Волгоградской митрополии торжественно встретили обновленную чудотворную Урюпинскую икону Божией Матери "Явленная", которую летом отправляли в Москву на реставрацию . Как сообщили в Волгоградской епархии, митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор в храме святителя Алексия, митрополита Московского, совершил молебен с чином освящения иконы.

Затем чудотворный образ Божией Матери доставили в Покровский кафедральный собор Урюпинска.





Напомним, Урюпинская икона Божией Матери, которая хранится в Покровском кафедральном соборе Урюпинска Волгоградской области, в августе текущего года была отправлена на реставрацию в Москву. Решение о реставрации старинной иконы, которая чудесным образом была обретена в 1827 году, принял архиерейский совет Волгоградской митрополии. Урюпинскую икону Пресвятой Богородицы обследовали в 2016 году. Тогда были выявлены и задокументированы значительные повреждения красочного слоя, его вздутие и осыпание, а также продольная трещина в середине доски. В октябре 2018 года чудотворный образ визуально обследовали аттестованный эксперт по культурным ценностям и художник-реставратор высшей категории, которые пришли к выводу, что икона в целях сохранения нуждается в проведении комплекса неотложных противоаварийных и консервативно-реставрационных работ.





Справка. Явление чудотворной иконы произошло 8 июня 1827 года. Несколько лет этот образ хранился в келье одной христианской подвижницы, а потом был перенесен в станицу Урюпинскую сначала на церковную площадь напротив Покровской церкви, а в 1854 году – в сам храм. В Покровской церкви она хранилась в резном позолоченном киоте. Сообщается, что за эти годы Урюпинская икона Божией Матери не раз спасала город от "моровой язвы" и исцеляла страждущих.

Фото: пресс-службы Волгоградской епархии