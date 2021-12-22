Экономика

Двойной праздник: в «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» отмечают День энергетика и 65-летие Волгоградской ТЭЦ-2

Экономика 22.12.2021 09:15
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22.12.2021 09:15


Сегодня, в День энергетика в ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» традиционно подводят итоги работы уходящего 2021 года. Профессиональный праздник в этом году совпал еще и с 65-летием Волгоградской ТЭЦ-2, одного из крупнейших предприятий компании. 
Всего же в обслуживании ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» - 4 теплоэлектростанции и две солнечные. Предприятие производит электрическую и тепловую энергию, реализует ее потребителям на оптовом и розничных рынках, а также обслуживает энергооборудование на предприятиях Группы «ЛУКОЙЛ».
Как отмечает генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Михаил Зимин, настроение у коллектива отличное – горожане встречают Новый год в тепле, а это лучшая награда за труд. Для того, чтобы достичь стабильной подачи тепла, проделана очень большая работа. С высокой оценкой и вовремя были получены паспорта готовности, в рамках инвестиционной программы  проведена замена и модернизация оборудования.

Так, в текущем году на Волгоградской ТЭЦ-2 в рамках инвестиционной программы гидравлическая система регулирования турбины типа Р-50-130 ст.№10 была заменена на электрогидравлическую. Это позволило на качественно новом уровне регулировать мощность агрегата, поддерживать требуемую нагрузку, обеспечивая безопасное производство тепловой и электрической энергии. Специалисты Волгоградской ТЭЦ-2 во время ремонтной компании выполнили ряд мероприятий по повышению надежности открытого распредустройства (ОРУ) 110 и 35 кВ. Отремонтировали и усилили металлоконструкции порталов ОРУ, заменили устаревшие изоляторы, где необходимо, провели ремонт креплений изоляторов к порталам и молниеотводов. 
В мае уходящего года ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго ввел в эксплуатацию уже вторую очередь солнечной электростанции мощностью 20 МВт. Таким образом, суммарная мощность обеих СЭС в Волгограде увеличилась до 30 МВт. Ввод второй солнечной электростанции обеспечил дополнительно выработку 24,5 млн. кВт/ч электроэнергии в год и позволил сократить выбросы СО2 на 12 тысяч тонн ежегодно.

Пилотным проектом Компании стала внутритрубная диагностика трубопроводов  с применением роботизированной техники. Работы проводились в Волжском. В основе этого исследования метод акустического резонанса. С его помощью сканер выявляет скрытые дефекты труб  и изношенные участки, мелкие трещины и изъяны, измеряет толщину металла. На основе комплексной информации подготовлен отчёт с развёрнутой оценкой состояния труб  и рекомендациями по дальнейшей эксплуатации трубопровода. По результатам экспертной оценки будет принято решение об эффективности применения этой технологии в будущем. 
Летом в Волжском и Камышине проведен ремонт оборудования тепловых сетей, на эти цели было затрачено свыше 70 млн руб. В результате потери тепловой энергии снизились на 8407 Гкал. В настоящее время выполняются плановые ремонты, проводится техническое перевооружение тепловых сетей с применением современной изоляции - ППУ скорлуп, кашированной оцинкованной тонколистовой сталью. 
Особо отмечают в нынешнем году коллектив Волгоградской ТЭЦ-2. Предприятие, отмечающее в эти дни 65-летие, имеет богатую историю и традиции. На станции трудится много семейных династий. Мастерство передается из поколения в поколение, и это еще одно доказательство того, что в энергетике случайных людей не бывает. 

«Сложно переоценить значение, которое Волгоградская ТЭЦ-2 имеет для города и региона. Это важный объект, от которого зависит экономика, благополучие населения и промышленных предприятий. Здесь, как и в других подразделениях ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго, трудятся высококлассные специалисты. Я горжусь нашим коллективом и благодарю всех за отличную работу. Спасибо за ваш нелегкий труд, за верность профессии и ответственность. Особая благодарность уважаемым ветеранам, опыт, мудрость и поддержку которых мы высоко ценим», - отмечает генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Михаил Зимин. 

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