Общество 21.12.2021 18:02
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21.12.2021 18:02
Оператор электронного набора и верстки МАУ «Редакция газеты «Урюпинская правда» оспорит в суде отстранение ее от работы из-за отказа вакцинироваться от коронавируса. Как сообщили ИА «Высота 102» в Урюпинском городском суде, на основании постановления главного санитарного врача Волгоградской области 22 октября женщину отстранили от работы, так как она не сделала прививку.
Приказ об отстранении сотрудница районки считает незаконным и требует признать период с момента вынесения приказа вынужденным прогулом, а также взыскать с ответчика компенсацию за время вынужденного прогула и 100 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. В настоящее время исковое заявление передано судье для решения вопроса о принятии его к производству.
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